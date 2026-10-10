Αναλυτικά όσα αναφέρονται σε ανακοίνωση.

Η επιστολή της Ελληνικό Μετρό της 6ης Μαΐου 2026, που δημοσιοποίησε η «Εφημερίδα των Συντακτών», βρίσκεται στο επίκεντρο της ανακοίνωσης του Τομέα Υποδομών και Μεταφορών της ΕΛΑΣ, ο οποίος ζητά απαντήσεις για την ενημέρωση των κατοίκων, τις ευθύνες για τις ζημιές και τις διαφορετικές αναφορές σχετικά με τις γεωλογικές συνθήκες.

Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση της υπόθεσης των ζημιών σε κτίρια της Κυψέλης, στο πλαίσιο των εργασιών κατασκευής του μετρό, θέτει ο Τομέας Υποδομών και Μεταφορών της ΕΛ.Α.Σ. Σε ανακοίνωσή του, με τίτλο: «Κυψέλη: Ήξεραν και σιωπούσαν – Τον Μάιο έφταιγε ο εργολάβος, τον Ιούλιο το υπέδαφος», ζητά διευκρινίσεις από την κυβέρνηση για τον χρόνο ενημέρωσης των αρμόδιων φορέων, την έκταση των ζημιών και τη στάση της Ελληνικό Μετρό απέναντι στην κοινοπραξία του έργου.

Αφορμή αποτελεί επιστολή της δημόσιας εταιρείας, με ημερομηνία 6 Μαΐου 2026, η οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, δημοσιοποιήθηκε από την «Εφημερίδα των Συντακτών». Η ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι το περιεχόμενο του εγγράφου δημιουργεί ερωτήματα σε σχέση με τις δημόσιες τοποθετήσεις που είχαν προηγηθεί για το περιστατικό και την έκταση των προβλημάτων στα κτίρια της περιοχής.

Αναλυτικά:

«Η επιστολή της Ελληνικό Μετρό της 6ης Μαΐου 2026, που αποκαλύπτει σήμερα η «Εφημερίδα των Συντακτών», γκρεμίζει όσα έλεγε επί μήνες η κυβέρνηση για την Κυψέλη.

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Ο μετροπόντικας είχε σταματήσει από τις 23 Απριλίου, όχι από τις 8 Μαΐου όπως ανακοινώθηκε. Η ίδια η δημόσια εταιρεία κατέγραφε ζημιές και υπερβάσεις ορίων συναγερμού σε 18 από τα 24 κτίρια της ζώνης. Μιλούσε για φαινόμενα που «δεν έχουν τοπικό χαρακτήρα». Την ίδια ώρα οι κάτοικοι άκουγαν ότι «όλα είναι υπό έλεγχο» και ότι πρόκειται για μικροζημιές σε τρεις-τέσσερις πολυκατοικίες. Σήμερα τα κτίρια που ελέγχονται από πραγματογνώμονες του ΤΕΕ φτάνουν τα 20.

Ο κ. Ταχιάος δηλώνει ότι ενημερώθηκε τον Ιούλιο. Οφείλει να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα: Αν ήξερε, γιατί σιωπούσε; Αν δεν ήξερε, ποιος ελέγχει την εταιρεία Ελληνικό Μετρό που εποπτεύει το υπουργείο του;

Το χειρότερο, όμως, ακολουθεί. Τον Μάιο, η Ελληνικό Μετρό έγραφε στην κοινοπραξία ότι οι γεωλογικές συνθήκες ήταν γνωστές από τη δημοπράτηση και ότι ο ανάδοχος όφειλε να προσαρμόσει τις μελέτες του. Τον Ιούλιο η ίδια εταιρεία ανακοίνωνε δημοσίως ότι οι συνθήκες ήταν «μη αναμενόμενες». Ο διευθυντής που υπέγραψε την αυστηρή επιστολή μετακινήθηκε στη διεύθυνση Ενημέρωσης. Γιατί άλλαξε η δημόσια θέση μιας δημόσιας εταιρείας προς όφελος του εργολάβου; Ποιος θα πληρώσει αν ο ανάδοχος διεκδικήσει αποζημιώσεις επικαλούμενος αυτήν ακριβώς τη διατύπωση;

Ο κ. Ταχιάος επικαλείται τη σύμβαση. Η επιστολή δείχνει ότι η σύμβαση έδινε στην κυβέρνηση κάθε εργαλείο να επιβάλει ευθύνες. Την χρησιμοποίησαν στα κρυφά και την εγκατέλειψαν δημοσίως. Η «ρήτρα εμπιστευτικότητας» δεν προστάτευε τους κατοίκους από τον πανικό. Προστάτευε την κυβέρνηση από την αλήθεια.

«Η κυβέρνηση οφείλει, χωρίς άλλες καθυστερήσεις»:

1. Να πάρει τώρα και χωρίς καμία καθυστέρηση τα προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των κατοίκων. Η ασφάλεια δεν μπορεί να περιμένει να λυθεί η διαφορά με τον εργολάβο. Το Δημόσιο να πράξει αμέσως, και το κόστος να βαρύνει τους υπαίτιους, όχι τους κατοίκους ούτε τους φορολογουμένους.

2. Να δημοσιοποιήσει όλη την αλληλογραφία Ελληνικό Μετρό και κοινοπραξίας από τον Απρίλιο, όχι μόνο όσα της επιβάλλει το δικαστήριο.

3. Να δεσμευτεί δημόσια ότι το Δημόσιο δεν θα πληρώσει ούτε ένα ευρώ σε αξιώσεις του εργολάβου που στηρίζονται στο «μη αναμενόμενο» υπέδαφος της 15ης Ιουλίου.

4. Να μην επανεκκινήσει ο μετροπόντικας πριν ολοκληρωθούν οι αποκαταστάσεις σε όλα τα πληγέντα κτίρια.

5. Να πει ο κ. Ταχιάος ποιος αποφάσισε ότι οι κάτοικοι δεν έπρεπε να μάθουν.

Οι κάτοικοι της Κυψέλης χρειάστηκε να πάνε στο Πρωτοδικείο για να διεκδικήσουν τα στοιχεία. Η αλήθεια βγήκε από τον Τύπο. Ήρθε η ώρα να βγει και από το υπουργείο».