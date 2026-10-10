Οι αντιδράσεις της αγοράς.

Προς απόσυρση οδεύει η διάταξη που προβλέπει την κατάργηση των πληρωμών με μετρητά στις αντικαταβολές μέσω κούριερ, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε στην αγορά από τις πρώτες κιόλας ώρες της δημόσιας διαβούλευσης του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επίμαχη ρύθμιση δεν αναμένεται να συμπεριληφθεί στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, καθώς οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν φαίνεται ότι οδήγησαν στην επανεξέτασή της.

Η διάταξη προέβλεπε ότι κάθε αγορά προϊόντος που παραδίδεται μέσω εταιρείας κούριερ και εξοφλείται με αντικαταβολή θα έπρεπε να πληρώνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό μέσο, ανεξάρτητα από την αξία της συναλλαγής.

Στην πράξη, η αντικαταβολή θα εξακολουθούσε να υφίσταται, ωστόσο οι καταναλωτές δεν θα μπορούσαν πλέον να πληρώνουν με μετρητά κατά την παραλαβή της παραγγελίας τους.

Οι αντιδράσεις της αγοράς

Η πρόβλεψη προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκε ότι δημιουργεί άνιση μεταχείριση μεταξύ φυσικών και ηλεκτρονικών καταστημάτων.

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Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μιας αγοράς αξίας 300 ευρώ. Ο καταναλωτής μπορεί να εξοφλήσει κανονικά το ποσό με μετρητά σε ένα φυσικό κατάστημα. Αντίθετα, με τη νέα διάταξη, εάν πραγματοποιούσε την ίδια αγορά μέσω διαδικτύου και επέλεγε παράδοση με κούριερ, θα ήταν υποχρεωμένος να πληρώσει ηλεκτρονικά.

Παράλληλα, διατυπώθηκαν ενστάσεις για τις πρακτικές δυσκολίες εφαρμογής του μέτρου, αλλά και για τις επιπτώσεις σε καταναλωτές που δεν διαθέτουν τραπεζική κάρτα ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Η αντικαταβολή παραμένει δημοφιλής επιλογή για σημαντική μερίδα καταναλωτών, ιδιαίτερα για όσους προτιμούν να εξοφλούν τις παραγγελίες τους κατά την παραλαβή.

Οι αντιδράσεις φαίνεται ότι λειτούργησαν καταλυτικά, οδηγώντας στην επικείμενη απόσυρση της διάταξης πριν από την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή.