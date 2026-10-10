Οι αρχές καλούν τους κατοίκους των περιοχών που βρίσκονται στην πορεία του να ακολουθούν τις επίσημες οδηγίες, καθώς οι πλημμύρες και οι ισχυροί άνεμοι μπορούν να παραμείνουν επικίνδυνοι ακόμη και μετά την υποβάθμιση ενός κυκλώνα.

Σε μετατροπικό κυκλώνα εξασθένησε ο Isaias, αφού έπληξε τις ακτές της Φλόριντα ως κυκλώνας κατηγορίας 2, αφήνοντας πίσω του νεκρούς, εκτεταμένες ζημιές και εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Παρά την υποχώρηση της έντασής του, οι μετεωρολογικές αρχές προειδοποιούν ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις, οι πλημμύρες και ο κίνδυνος ανεμοστρόβιλων εξακολουθούν να απειλούν περιοχές στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αναφέρει ο Guardian.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά το πέρασμα του Isaias, όταν δέντρα έπεσαν πάνω σε κατοικίες. Το ένα περιστατικό σημειώθηκε στην κομητεία Εσκάμπια της Φλόριντα και το δεύτερο στο Μπέρμιγχαμ της Αλαμπάμα.

Την ίδια ώρα, περισσότερες από 868.000 παροχές ηλεκτρικού ρεύματος είχαν μείνει χωρίς ηλεκτροδότηση στη Φλόριντα, την Αλαμπάμα και την Τζόρτζια το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με στοιχεία του PowerOutage.us, ενώ τα συνεργεία ξεκίνησαν τις εργασίες αποκατάστασης των ζημιών.

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Καταστροφές από τους ισχυρούς ανέμους και τις βροχοπτώσεις

Ο Isaias έφτασε στις ακτές κοντά στο Ντέστιν της Φλόριντα, το βράδυ της Παρασκευής, ως ισχυρός κυκλώνας κατηγορίας 2. Οι μέγιστες σταθερές ταχύτητες των ανέμων του είχαν φτάσει τα 169 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το σύστημα έφερε ισχυρές βροχοπτώσεις, επικίνδυνες πλημμύρες και θυελλώδεις ανέμους στις παράκτιες περιοχές του Κόλπου του Μεξικού.

Σπίτια υπέστησαν ζημιές, στέγες αποκολλήθηκαν και δέντρα έπεσαν πάνω σε κατοικίες και δρόμους. Στην περιοχή της Πενσακόλα, οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις εξαιτίας των συντριμμιών και των πεσμένων καλωδίων ηλεκτροδότησης.

{https://x.com/ChicagoMWeather/status/2108912746427228669}

Κάτοικοι περιέγραψαν τον ήχο των ανέμων ως παρόμοιο με σφύριγμα τρένου, ενώ σε ορισμένες περιοχές η πρόσβαση στους δρόμους έγινε δύσκολη λόγω των καταστροφών.

Παραμένει ο κίνδυνος πλημμυρών και ανεμοστρόβιλων

Παρότι οι προειδοποιήσεις για την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τις τροπικές καταιγίδες που συνδέονταν με τον Isaias είχαν αρθεί, το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι σημαντικές επιπτώσεις εξακολουθούν να είναι πιθανές στη νότια Αλαμπάμα, στη βορειοδυτική Φλόριντα και στη νοτιοδυτική Τζόρτζια.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αιφνίδιες πλημμύρες, υπερχειλίσεις ποταμών και πλημμυρικά φαινόμενα σε αστικές περιοχές. Παράλληλα, ο κίνδυνος ανεμοστρόβιλων παραμένει σε τμήματα της ανατολικής Φλόριντα, της Τζόρτζια και των Καρολινών.

{https://x.com/ChicagoMWeather/status/2108907906657644590}

Μέχρι και την Κυριακή, αναμένονται συνολικά 10 έως 20 εκατοστά βροχής σε περιοχές της νότιας Αλαμπάμα, στη βορειοδυτική Φλόριντα και στη νοτιοδυτική Τζόρτζια. Σε τοπικό επίπεδο, τα ύψη βροχής ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 38 εκατοστά, κυρίως σε περιοχές όπου θα επιμείνουν οι βροχοπτώσεις.

Σε άλλες περιοχές των νοτιοανατολικών ΗΠΑ προβλέπονται 5 έως 13 εκατοστά βροχής, με τοπικά υψηλότερα επίπεδα στα νότια Απαλάχια και στις παράκτιες περιοχές των Καρολινών.

Προειδοποιήσεις από τις αρχές

Η κυβερνήτης της Αλαμπάμα, Κέι Άιβι, κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε επαγρύπνηση, επισημαίνοντας ότι οι ισχυροί άνεμοι, οι έντονες βροχοπτώσεις και οι πιθανοί ανεμοστρόβιλοι εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία.

Παράλληλα, συνέστησε στους πολίτες να ενημερώνονται από αξιόπιστες πηγές και να προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο επιδείνωσης των συνθηκών.

{https://x.com/AFP/status/2108877731366687094}

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον ΝτεΣάντις, ανέφερε σε δηλώσεις του το πρωί του Σαββάτου ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή η πολιτειακή διοίκηση δεν είχε λάβει αναφορές για θανάτους στη Φλόριντα. Οι πληροφορίες αυτές αφορούσαν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και προηγήθηκαν της μεταγενέστερης καταγραφής των θυμάτων.

Ένας ασυνήθιστα καθυστερημένος πρώτος κυκλώνας της χρονιάς

Ο Isaias αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση για την περίοδο των κυκλώνων του Ατλαντικού το 2026, καθώς εξελίχθηκε σε κυκλώνα τον Οκτώβριο, σε μια χρονιά που οι αρχικές προβλέψεις έκαναν λόγο για σχετικά περιορισμένη δραστηριότητα.

{https://x.com/alertarojanot/status/2108929328843010448}

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο Guardian, ο Isaias συγκαταλέγεται στους δύο κυκλώνες που σχηματίστηκαν πιο αργά ως πρώτοι κυκλώνες της αντίστοιχης περιόδου, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ της 8ης Οκτωβρίου 1905.

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA) είχε προβλέψει στην αρχή της περιόδου τρεις έως έξι κυκλώνες για το 2026, αριθμό χαμηλότερο από τον μέσο όρο των επτά. Τον Αύγουστο, η πρόβλεψη αναθεωρήθηκε σε δύο έως έξι.

Παρά την εξασθένησή του, ο Isaias εξακολουθεί να απαιτεί αυξημένη προσοχή, καθώς οι επιπτώσεις του δεν περιορίζονται στην παράκτια ζώνη όπου έφτασε αρχικά στην ξηρά.