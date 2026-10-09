Το φαινόμενο αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τις νοτιοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ.

Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι πολιτείες στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, καθώς προ των πυλών βρίσκεται ο τυφώνας Isaias, ο πρώτος για την περίοδο του 2026, με ταχύτητες ανέμων οι οποίες αγγίζουν τα 129 χλμ./ώρα.

Ο τυφώνας έχει πλέον αναβαθμιστεί σε κατηγορία 3, αποτελώντας έναν ισχυρό τυφώνα, ενώ αναμένεται να πλήξει στις ακτές στο βόρειου Κόλπου του Μεξικού αργά το βράδυ της Παρασκευής, φέρνοντας ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδη βροχή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το ύψος της βροχής θα κυμανθεί από 75 έως 150 χιλιοστά, ενώ σε ορισμένες περιοχές αναμένεται να φτάσει τα 250 χιλιοστά.

Οι ισχυρότερες επιπτώσεις αναμένονται στην περιοχή μεταξύ της Αλαμπάμα και της Φλόριντα, όπου ο Isaias προβλέπεται να φτάσει στις ακτές αργά το βράδυ της Παρασκευής. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι οι άνεμοι θα μπορούσαν να διατηρήσουν την έντασή τους έως την προσέγγιση του τυφώνα στην ξηρά, παρά την πιθανή εξασθένησή του στη συνέχεια. Η υποβάθμισή του σε τροπική καταιγίδα αναμένεται έως το απόγευμα του Σαββάτου, καθώς θα κινείται προς το εσωτερικό των ΗΠΑ.

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Οι προειδοποιήσεις αφορούν επίσης τον κίνδυνο ανεμοστρόβιλων, οι οποίοι ενδέχεται να σχηματιστούν από την Παρασκευή το βράδυ σε παράκτιες περιοχές της Αλαμπάμα, της βορειοδυτικής Φλόριντα και της νοτιοδυτικής Τζόρτζια. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ακόμη ότι οι έντονες βροχοπτώσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν αιφνίδιες πλημμύρες σε αστικές περιοχές, αλλά και υπερχείλιση ποταμών, με επιπτώσεις που ενδέχεται να συνεχιστούν και μετά το πέρασμα του τυφώνα.

Εκκενώσεις και κινητοποίηση των αρχών

Οι τοπικές αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε μέτρα προστασίας, ενώ σε τμήματα της Φλόριντα έχουν δοθεί εντολές υποχρεωτικής εκκένωσης. Ο κυβερνήτης της Αλαμπάμα, Κέι Άιβι, διέταξε την απομάκρυνση μη μόνιμων κατοίκων από τις παράκτιες περιοχές Γκαλφ Σορς, Όραντζ Μπιτς και Ντοφέν Άιλαντ. Παράλληλα, οι κυβερνήτες της Φλόριντα και της Αλαμπάμα κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε δεκάδες κομητείες, ενώ δυνάμεις της Εθνοφρουράς τέθηκαν σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Στο μεταξύ, οι κάτοικοι προετοιμάζονται για πιθανές διακοπές ηλεκτροδότησης, συγκεντρώνοντας καύσιμα, προμήθειες και σακιά με άμμο, ενώ σε ορισμένες περιοχές έχουν ανακοινωθεί περιορισμοί στη λειτουργία αεροδρομίων. Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες προειδοποιήσεις, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε πλημμυρισμένους δρόμους και να μην επιχειρούν να διασχίσουν περιοχές με ορμητικά νερά.

Επιπτώσεις στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου

Σημαντικές είναι και οι επιπτώσεις στον ενεργειακό τομέα. Σύμφωνα με το Reuters, η προσέγγιση του Isaias στον Κόλπο του Μεξικού οδήγησε στην απομάκρυνση εργαζομένων από 121 υπεράκτιες πλατφόρμες παραγωγής και πέντε εγκαταστάσεις γεώτρησης. Μέχρι την Πέμπτη, είχε διακοπεί περίπου το 63% της παραγωγής πετρελαίου στην περιοχή, που αντιστοιχεί σε περίπου 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, καθώς και το 57% της παραγωγής φυσικού αερίου.

Οι διακοπές λειτουργίας ενδέχεται να επηρεάσουν την προσφορά ενεργειακών προϊόντων, καθώς ο Κόλπος του Μεξικού αποτελεί σημαντική περιοχή για την αμερικανική παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το Reuters μετέδωσε ότι, σύμφωνα με εκτίμηση της εταιρείας συμβούλων Earth Science Associates, οι απώλειες στην παραγωγή πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν τα 9 εκατομμύρια βαρέλια κατά τη διάρκεια της καταιγίδας.

Το φαινόμενο El Nino και η καθυστερημένη έναρξη της περιόδου των τυφώνων

Η εμφάνιση του Isaias έρχεται έπειτα από μια ασυνήθιστα ήρεμη περίοδο στον Ατλαντικό. Σύμφωνα με το Reuters, το ισχυρό φαινόμενο El Nino έχει ενισχύσει τη λεγόμενη κατακόρυφη διάτμηση των ανέμων, δηλαδή τις μεταβολές στην ταχύτητα και την κατεύθυνση των ανέμων σε διαφορετικά ύψη της ατμόσφαιρας. Οι συνθήκες αυτές δυσχεραίνουν την οργάνωση και την ενίσχυση των τροπικών συστημάτων, περιορίζοντας τη δραστηριότητα των τυφώνων.

Ο Isaias συγκαταλέγεται στους τυφώνες που σχηματίστηκαν εξαιρετικά αργά μέσα στη χρονιά, με το Associated Press να επισημαίνει ότι η εμφάνισή του αποτελεί την πιο καθυστερημένη έναρξη της περιόδου των τυφώνων στον Ατλαντικό από το 1914, σύμφωνα με τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία. Ωστόσο, οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι ακόμη και μια περίοδος με περιορισμένη τροπική δραστηριότητα μπορεί να περιλαμβάνει ισχυρά και επικίνδυνα συστήματα, γι' αυτό και η ετοιμότητα των αρχών παραμένει κρίσιμη.

Με πληροφορίες του Guardian, Reuters, AP