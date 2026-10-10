Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου, με την ασφάλεια της εμπορικής ναυσιπλοΐας να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε υπερδεξαμενόπλοιο που μετέφερε αργό πετρέλαιο και επιχειρούσε να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν. Όπως υποστηρίζει η ιρανική πλευρά, το πλοίο προσέκρουσε σε θαλάσσια νάρκη, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί μεγάλη πυρκαγιά.

Η είδηση μεταδόθηκε από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ενώ στη δημοσιότητα δόθηκε και βίντεο που, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, καταγράφει το περιστατικό και τις φλόγες που τυλίγουν το δεξαμενόπλοιο.

{https://x.com/Megatron_ron/status/2108983208301961313}

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των ιρανικών δυνάμεων, το υπερδεξαμενόπλοιο μετέφερε αργό πετρέλαιο και επιχείρησε να εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ ακολουθώντας διαδρομή την οποία η Τεχεράνη χαρακτηρίζει «μη εγκεκριμένη».

Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίστηκαν, επίσης, ότι το πλοίο είχε απενεργοποιήσει τα συστήματα πλοήγησης και εντοπισμού της θέσης του κατά την προσπάθειά του να απομακρυνθεί από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επαρκή στοιχεία που να επιτρέπουν την ανεξάρτητη επιβεβαίωση των ισχυρισμών σχετικά με την πρόσκρουση στη νάρκη και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.

Αυστηρή προειδοποίηση προς τα δεξαμενόπλοια

Στην ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης υιοθέτησαν ιδιαίτερα αυστηρό τόνο, προειδοποιώντας ότι τα πλοία που, κατά την εκτίμησή τους, παραβιάζουν τους κανόνες διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ θα αντιμετωπίζουν σοβαρές συνέπειες.

Η ιρανική πλευρά συνέδεσε ευθέως το περιστατικό με την υποτιθέμενη παραβίαση των κανόνων ασφαλείας που επιβάλλει στην περιοχή, διαμηνύοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει τη διέλευση πλοίων από διαδρομές που θεωρεί μη εγκεκριμένες.

Άγνωστη η ταυτότητα του πλοίου

Μέχρι στιγμής, οι Φρουροί της Επανάστασης δεν έχουν γνωστοποιήσει το όνομα του υπερδεξαμενόπλοιου, τη σημαία υπό την οποία έπλεε ή αναλυτικά στοιχεία για το πλήρωμά του.

Παράλληλα, δεν έχουν δοθεί σαφείς πληροφορίες για τον αριθμό των επιβαινόντων, ενδεχόμενους τραυματισμούς ή απώλειες, καθώς και για την έκταση των ζημιών που προκάλεσε η έκρηξη.

Τα στοιχεία αυτά παραμένουν κρίσιμα για την πλήρη αποτίμηση του περιστατικού, ενώ αναμένεται να διευκρινιστεί εάν θα υπάρξουν νεότερες ανακοινώσεις από τις αρμόδιες ναυτιλιακές αρχές.