Τι απάντησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τη συμφωνία του με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την Παρασκευή 9/10 ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας πως η Ρωσία θα «ρίξει» στην αγορά 4,8 εκατομμύρια τόνους diesel το προσεχές διάστημα, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δυο πλευρές.

Όπως υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ η Μόσχα θα «ρίξει» στην «αμερικανική και την παγκόσμια αγορά» αμέσως πάνω από 300.000 τόνους diesel, άλλους 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και 1 εκατ. τόνους «αμέσως μετά». Επιπλέον, «με βάση την κατάσταση των διυλιστηρίων τους», η Ρωσία στη συνέχεια θα παραδώσει «εντός σύντομου χρονικού διαστήματος» 3 εκατ. τόνους diesel.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος έλαβε την απόφαση αφού ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αγνόησε επανειλημμένα τα αιτήματα των ΗΠΑ να σταματήσουν οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό μέσο, επικαλούμενο αξιωματούχο των ΗΠΑ με άμεση γνώση των συνομιλιών, η κυβέρνηση Τραμπ είχε ζητήσει τουλάχιστον έξι φορές από την ουκρανική ηγεσία να σταματήσει τα πλήγματα στις ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, θεωρώντας ότι οι επιθέσεις επηρεάζουν αρνητικά τις διεθνείς αγορές καυσίμων και επιβαρύνουν τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Ζελένσκι: «Απλώς ενισχύει τον Πούτιν και του επιτρέπει να συνεχίσει τον πόλεμο»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επέκρινε τη συμφωνία των ΗΠΑ με τη Ρωσία για το diesel, υποστηρίζοντας ότι αυτό το deal θα εξασφαλίσει στη Μόσχα πρόσθετα έσοδα για τη χρηματοδότηση του πολέμου της κατά της Ουκρανίας.

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«Αυτό απλώς ενισχύει τον Πούτιν και του επιτρέπει να συνεχίσει τον πόλεμο. Και την ίδια ακριβώς στιγμή που μιλάμε για ειρήνη, η Αμερική επιτρέπει στη Ρωσία να εξάγει ντίζελ», δήλωσε ο Ζελένσκι. Στην αντίδρασή του, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι η ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Φλόριντα για διήμερες συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου ή τουλάχιστον την επίτευξη εκεχειρίας, η οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει με την παύση των επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών.

«Πιστεύω ότι η ομάδα μας χρησιμοποιείται απλώς ως προπέτασμα καπνού. Αυτό σίγουρα δεν είναι έντιμο και σίγουρα δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να συμπεριφέρονται οι εταίροι», δήλωσε στους δημοσιογράφους, χαρακτηρίζοντας την νέα εξέλιξη ως «μια αδύναμη απόφαση από τους ισχυρούς εταίρους μας».

«Είναι σαφές ότι δεν αποτελεί λύση»

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία είναι απίθανο να οδηγήσει σε διατηρήσιμη μείωση των τιμών των καυσίμων. «Δεν μπορώ να τονίσω αρκετά πόσο ασήμαντη είναι αυτή η συμφωνία», δήλωσε μέσω της πλατφόρμας X ο Ρόρι Τζόνστον, ερευνητής της αγοράς πετρελαίου και ιδρυτής του CommodityContext.com. Όπως πρόσθεσε, η Ρωσία εξάγει συνήθως πολύ μεγαλύτερες ποσότητες ντίζελ από εκείνες που προβλέπει η συμφωνία, όταν τα διυλιστήριά της δεν βρίσκονται υπό επίθεση.

«Είναι σαφές ότι δεν αποτελεί λύση, αλλά μία ακόμη πηγή εφοδιασμού που μπορεί να προσφέρει ανακούφιση σε μια εξαιρετικά πιεσμένη αγορά ντίζελ», δήλωσε ο Τζιμ Μίτσελ, αναλυτής της συμβουλευτικής εταιρείας Wood Mackenzie.

Οι τιμές του ντίζελ, οι οποίες συχνά αποτελούν σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης του πληθωρισμού, έχουν αυξηθεί κατά 70% από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο με το Ιράν. Οι συγκρούσεις στο Ιράν και την Ουκρανία έχουν προκαλέσει σοβαρή κρίση στον παγκόσμιο εφοδιασμό καυσίμων, εκτοξεύοντας τη μέση τιμή του ντίζελ στις ΗΠΑ στα 6,28 δολάρια ανά γαλόνι την Πέμπτη, σύμφωνα με την αμερικανική ένωση αυτοκινητιστών AAA.

Οι τιμές παραμένουν υψηλές, παρά τις δύο πρόσφατες παρεμβάσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την αύξηση της προσφοράς καυσίμων. Η πρώτη αφορούσε την άσκηση πιέσεων προς συμμαχικές χώρες για την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης, ενώ η δεύτερη την επέκταση της πρόσβασης στο αφορολόγητο ντίζελ με κόκκινη χρωστική, το οποίο χρησιμοποιείται συνήθως σε γεωργικά μηχανήματα.

Μετά τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες υποχώρησαν σχεδόν κατά 5%, με την τιμή τους να διαμορφώνεται στα 4,64 δολάρια ανά γαλόνι.

«Η μείωση των τιμών για τους Αμερικανούς, ιδιαίτερα για τους σπουδαίους αγρότες, κτηνοτρόφους και οδηγούς φορτηγών της χώρας μας, αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά μου», δήλωσε ο Τραμπ.