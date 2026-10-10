Πάνω από δώδεκα ασθενοφόρα εθεάθησαν να κατευθύνονται προς το αεροδρόμιο, ενώ απομακρύνθηκαν ταξιδιώτες, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Μία δυνατή έκρηξη ακούστηκε σήμερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, όπου σύμφωνα με διπλωματική πηγή πρόκειται για νέα πυραυλική επίθεση των Χούθι, κατά της Σαουδικής Αραβίας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο AFP. Πέντε άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά τον τραυματισμό τους στο αεροδρόμιο.

Το αεροδρόμιο, King Khaled International Airport, παρότρυνε τους επιβάτες να επικοινωνούν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρίες και να διαπιστώνουν την κατάσταση της πτήσης τους, πριν κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο.

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H Kuwait Airways ανακοίνωσε ότι ακύρωσε πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία περιγράφοντας κατάστασης ασφάλειας. Οι αεροπορικές εταιρίες, Etihad Airways και Qatar Airways ακύρωσαν πολλές πτήσεις μεταξύ κεντρικών προορισμών και του Ριάντ, με μερικές ακυρώσεις να παρατείνονται μέχρι την Δευτέρα.

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Η έκρηξη ακολούθησε επιθέσεις που έγιναν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα κατά του αεροδρομίου στο Ριάντ, με συνέπεια τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, τον τραυματισμό αρκετών άλλων, αλλά και την καταστροφή αεροσκάφους της Saudia, ενώ μία στήλη καπνού είχε υψωθεί πάνω από το αεροδρόμιο.