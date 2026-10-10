Για τις ίδιες παραβάσεις αναζητείται ένας 67χρονος.

Τις έρευνες τους συνεχίζουν οι Αρχές μετά την έκρηξη στη Motor Oil που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 43χρονού, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά ένας 50χρονος που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Παράλληλα, όπως ενημέρωσε η Αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις υπαλλήλων της εταιρείας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης. Για τις ίδιες παραβάσεις αναζητείται ένας 67χρονος.

Υπενθυμίζεται ότι χθες συνελήφθη με τις ίδιες κατηγορίες ένας 59χρονος εργολάβος εξωτερικού συνεργείου, στο οποίο εργάζονταν οι δύο άνδρες που τραυματίστηκαν κατά την έκρηξη στο διυλιστήριο.

Πώς σημειώθηκε η έκρηξη

Σημειώνεται πως η έκρηξη έγινε σε εξωτερικό χώρο του διυλιστηρίου, κατά τη διάρκεια εργασιών στο πλαίσιο γενικής συντήρησης του διυλιστηρίου, περίπου στις 11 το πρωί. Οι δύο εργαζόμενοι που τραυματίστηκαν σοβαρά πραγματοποιούσαν εργασίες συντήρησης στους εναλλάκτες θερμότητας στη μονάδα U - 607, όταν έγινε έκρηξη πιθανόν λόγω ύπαρξης αερίων. Μετά την έκρηξη οι υπόλοιποι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από τον χώρο και βγήκαν εκτός διυλιστηρίου.

Από την πρώτη στιγμή στον χώρο βρέθηκαν πέντε ασθενοφόρα, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

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Οι εργασίες γίνονταν σε εξωτερικό χώρο, σε μονάδα αντιδραστήρα, όταν σημειώθηκε εκτόνωση και έκρηξη σε ένα καπάκι, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά δύο εργάτες που δούλευαν στο σημείο.

Κατά πληροφορίες, από την έκρηξη τραυματίστηκαν τέσσερα ακόμα άτομα εκτός του 43χρονου που κατέληξε. Ο 51χρονος συνάδελφός του νοσηλεύεται επίσης σοβαρά τραυματισμένος και τρία ακόμα άτομα φέρουν ελαφρά τραύματα.

Η ανακοίνωση της Motor Oil

Η εταιρεία εξέδωσε σχετική ανακοίνωση: «Σήμερα, στις 11 π.μ., κατά τη διάρκεια εκτεταμένης προληπτικής συντήρησης στο διυλιστήριό μας, δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι εργαζόμενοι έλαβαν άμεσα τις προβλεπόμενες πρώτες βοήθειες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάστασή τους είναι σοβαρή και λαμβάνουν τη δέουσα φροντίδα. Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών».