Ακόμη και σύντομοι περίπατοι μπορούν να αποτελέσουν μια καλή αρχή για ανθρώπους που ακολουθούν καθιστική ζωή.

Η διατήρηση της σωματικής δύναμης και της αυτονομίας όσο μεγαλώνουμε δεν αποτελεί απλώς ζήτημα φυσικής κατάστασης, αλλά βασική προϋπόθεση για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο προπονητής Χοσέ Ρουίθ υποστηρίζει ότι μετά τα 50 η άσκηση δεν πρέπει να περιορίζεται στην προσπάθεια αποφυγής της μυϊκής απώλειας, αλλά να στοχεύει στη διατήρηση και βελτίωση των καθημερινών λειτουργικών ικανοτήτων.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της αργεντίνικης εφημερίδας La Nación, ο Ρουίθ, επικεφαλής της Malagaentrena, θεωρεί ότι η υπερβολική έμφαση στην εξωτερική εμφάνιση απομακρύνει πολλούς ανθρώπους από τον πραγματικό σκοπό της σωματικής δραστηριότητας.

«Στα 50, τα 60 και τα 70 μας, δεν θα πρέπει απλώς να προσπαθούμε να μη χάνουμε τη δύναμη, την τεχνική και τον έλεγχό μας», επισημαίνει.

Τι πρέπει να μπορούμε να κάνουμε στα 50, τα 60 και τα 70

Σύμφωνα με τον προπονητή, στα 50 οι καθημερινές δραστηριότητες θα πρέπει να εκτελούνται χωρίς να απαιτούν το σύνολο των σωματικών μας δυνάμεων. Το ανέβασμα μιας σκάλας, το γρήγορο περπάτημα ή η μεταφορά αντικειμένων δεν θα πρέπει να αποτελούν ιδιαίτερη δοκιμασία.

Στα 60, μεγαλύτερη σημασία αποκτούν η ισορροπία, η σταθερότητα και η δύναμη των κάτω άκρων. Η ικανότητα να σηκώνεται κάποιος από μια καρέκλα χωρίς βοήθεια ή να κινείται με ασφάλεια συμβάλλει στη διατήρηση της ανεξαρτησίας του.

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Στα 70, στόχος παραμένει η διατήρηση όσο το δυνατόν περισσότερων σωματικών δυνατοτήτων, ώστε κινήσεις όπως το σκύψιμο και το σήκωμα να πραγματοποιούνται με ευκολία.

Γιατί η μυϊκή δύναμη είναι καθοριστική

Η φυσιολογική απώλεια μυϊκής μάζας με την ηλικία μπορεί να επηρεάσει την κινητικότητα και να αυξήσει τον κίνδυνο πτώσεων.

Ιδιαίτερα στις γυναίκες, οι ορμονικές μεταβολές της εμμηνόπαυσης συνδέονται με αλλαγές στη μυϊκή και οστική υγεία, καθιστώντας σημαντική την κατάλληλη άσκηση ενδυνάμωσης.

Ο Ρουίθ τονίζει επίσης τη σημασία της ταχύτητας αντίδρασης, καθώς η δυνατότητα άμεσης κίνησης μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική όταν κάποιος παραπατήσει.

Η τακτική φυσική δραστηριότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα πρόληψης. Οι γενικές συστάσεις προβλέπουν 150 έως 300 λεπτά μέτριας έντασης άσκησης εβδομαδιαίως, σε συνδυασμό με ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης.

Ακόμη και σύντομοι περίπατοι μπορούν να αποτελέσουν μια καλή αρχή για ανθρώπους που ακολουθούν καθιστική ζωή.

Πηγή lanacion.com