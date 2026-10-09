Ο Roc Sala, ειδικός στο fitness, μίλησε στο Mundo Deportivo και αποκάλυψε τις καλύτερες συνήθειες για εγγυημένη ευεξία.

Όποιος θέλει να νιώθει καλά στην καθημερινότητά του, οφείλει να αντιμετωπίζει τις συνήθειες ευεξίας ως προσωπική δέσμευση. Όλοι εξάλλου χρειάζεται να φροντίζουμε τον εαυτό μας ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών που σχετίζονται με την καθιστική ζωή, όπως η παχυσαρκία.

Ανάμεσα σε αυτές τις συνήθειες είναι αναμφισβήτητα η αποχή από τοξικές ουσίες όπως το αλκοόλ ή το τσιγάρο, η ξεκούραση για επτά έως εννέα ώρες καθημερινά, καθώς και η σωστή διατροφή. Ίσως περισσότερο αμφίβολες είναι οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη σωματική άσκηση.

Ο personal trainer Roc Sala μίλησε στο Mundo Deportivo για να αποκαλύψει μερικά από τα καλύτερα μυστικά του με σκοπό την ενίσχυση της ευεξίας κάθε ανθρώπου που ξεκινά τώρα στον κόσμο της σωματικής άσκησης.

Στην άσκηση περιλαμβάνεται καταρχάς τόσο η αερόβια όσο και η προπόνηση ενδυνάμωσης. Σύμφωνα με τις ισχύουσες ιατρικές οδηγίες, πρέπει να εξασκούμαστε και στα δύο, ενώ η προπόνηση ενδυνάμωσης πρέπει να γίνεται τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα. Έτσι χτίζεται μια συνήθεια, και γι' αυτό ακριβώς μίλησε ο Sala.

«Δεν υπάρχει κανένα συμπλήρωμα ή νέα τεχνολογία που να μπορεί να αντικαταστήσει την άσκηση ενδυνάμωσης για τη διατήρηση της μυϊκής μάζας. Αυτός ο τύπος άσκησης δεν είναι μόνο θεμελιώδης για τη διατήρηση της μυικής μάζας, αλλά και για να απολαμβάνουμε μια πλήρη ζωή, να μπορούμε να ασχοληθούμε με διαφορετικά αθλήματα και να έχουμε τη φυσική κατάσταση που απαιτείται για να κάνουμε τις δραστηριότητες που μας ευχαριστούν», διαβεβαίωσε.

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Ο ειδικός αναγνώρισε ότι ζούμε σε μια ιστορική περίοδο όπου θέλουμε να τα πετύχουμε όλα γρήγορα και με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια, αλλά «αυτό δεν λειτουργεί έτσι», επιβεβαίωσε κατηγορηματικά.

Ο ειδικός κατέστησε σαφές ότι οι βραχυπρόθεσμες λύσεις σπάνια προσφέρουν αποτελέσματα που διατηρούνται στον χρόνο, γι' αυτό «όσοι κάνουν προπόνηση ενδυνάμωσης συστηματικά είναι αυτοί που μπορούν πραγματικά να μεταμορφώσουν την υγεία τους μακροπρόθεσμα».

Για να ολοκληρώσει, ο Roc Sala θέλησε να ενθαρρύνει ανθρώπους κάθε ηλικίας να ξεκινήσουν τη σωματική άσκηση: «Ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσει κανείς, αν και όσο νωρίτερα το κάνουμε, τόσο περισσότερο χρόνο θα έχουμε για να αναπτύξουμε και να διατηρήσουμε τη φυσική μας κατάσταση. Οι πυλώνες μου είναι η κίνηση, η ενδυνάμωση και η διατροφή», κατέληξε.