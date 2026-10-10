Η κοινή φωτογραφία που ανήρτησε στα social media o Πασχάλης Τσαρούχας.

Την σχέση του με την Κατερίνα Νοτοπούλου αποκάλυψε το μεσημέρι του Σαββάτου 10/10 ο διάσημος ηθοποιός Πασχάλης Τσαρούχας με ανάρτησή του στα social media. Συγκεκριμένα, ανέβασε μια φωτογραφία των δυο τους, δίνοντας της μια ανθοδέσμη.

«Κατερίνα ΜΟΥ. Ζωή μου. Ευτυχία μου» ανέφερε στην λεζάντα της ανάρτησής του με την Κατερίνα Νοτοπούλου, ο Πασχάλης Τσαρούχας.

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Από την πλευρά της, η Κατερίνα Νοτοπούλου απάντησε στην φωτογραφία που ανήρτησε ο Πασχάλης Τσαρούχας γράφοντας «όλα μαζί ?@pas_tsarouchas». Να θυμίσουμε, ότι η Κατερίνα Νοτοπούλου είχε αποχωρήσει στις 8 Ιουλίου από τον ΣΥΡΙΖΑ όπως είχε κάνει γνωστό με επιστολή της προς τον Πρόεδρο της Βουλής. Μάλιστα, είχε παραδώσει και την έδρα που κατείχε στο κόμμα μετά τις εκλογές.