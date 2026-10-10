Το ενδεχόμενο που φαίνεται να εξετάζει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Μεγάλη ανατροπή για την κατάργηση των πληρωμών με μετρητά στις αντικαταβολές μέσω Κούριερ φέρνουν οι έντονες αντιδράσεις που έφερε η δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, φαίνεται να εξετάζεται το ενδεχόμενο από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να αποσυρθεί η σχετική πρόβλεψη από το νομοσχέδιο πριν αυτό κατατεθεί στη Βουλή τις επόμενες ημέρες.

Εάν τελικά η διάταξη αποσυρθεί, οι καταναλωτές θα μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν με μετρητά κατά την παραλαβή των παραγγελιών τους, χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να διαθέτουν τραπεζική κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση εκτιμάται ότι θα μπορούσε να προκαλέσει στρέβλωση του ανταγωνισμού εις βάρος του ηλεκτρονικού εμπορίου. Και αυτό διότι τα φυσικά καταστήματα θα διατηρούσαν τη δυνατότητα είσπραξης μετρητών για συναλλαγές κάτω των 500 ευρώ, ενώ τα ηλεκτρονικά καταστήματα θα υπάγονταν σε αυστηρότερο καθεστώς όταν εξυπηρετούσαν παραγγελίες μέσω αντικαταβολής.

Οι ενστάσεις για τις πρακτικές δυσκολίες

Κάποιες από τις αντιδράσεις της αγοράς για τη διάταξη που προβλέπει την κατάργηση των πληρωμών με μετρητά στις αντικαταβολές μέσω κούριερ είχαν να κάνουν με τις πρακτικές δυσκολίες εφαρμογής του μέτρου, αλλά και για τις επιπτώσεις σε καταναλωτές που δεν διαθέτουν τραπεζική κάρτα ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

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Η αντικαταβολή παραμένει δημοφιλής επιλογή για σημαντική μερίδα καταναλωτών, ιδιαίτερα για όσους προτιμούν να εξοφλούν τις παραγγελίες τους κατά την παραλαβή.