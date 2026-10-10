Οι ισραηλινές αρχές υποστηρίζουν ότι η παλαιστινιακή οργάνωση επιχειρεί να επανεξοπλιστεί και πραγματοποιεί επιθέσεις, παραβιάζοντας τους όρους της εκεχειρίας.

Τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα, Σάββατο (10/10), από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσαν μέλη των τοπικών υπηρεσιών Υγείας και σωστικών συνεργείων.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν σε δύο διαφορετικά σημεία της πόλης της Γάζας, ενώ ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι στόχος των επιχειρήσεων ήταν ένοπλοι.

Σύμφωνα με τους διασώστες, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ισραηλινό πλήγμα έπληξε το εμπορικό κέντρο Πάντα, στην πόλη της Γάζας.

Σε δεύτερη επίθεση, που πραγματοποιήθηκε στη συνοικία Αλ Τουφά, σκοτώθηκε ακόμη ένας Παλαιστίνιος, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό των νεκρών σε τουλάχιστον πέντε.

Τι υποστηρίζει ο ισραηλινός στρατός

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις είχαν ως στόχο ενόπλους, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά τους ή τις συνθήκες των επιθέσεων.

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Τα πλήγματα καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία το Ισραήλ έχει εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι ισραηλινές αρχές υποστηρίζουν ότι η παλαιστινιακή οργάνωση επιχειρεί να επανεξοπλιστεί και πραγματοποιεί επιθέσεις, παραβιάζοντας τους όρους της εκεχειρίας.