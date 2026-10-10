Για τις αρχές του 2027 έχουν προκηρυχθεί προεδρικές εκλογές.

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αναβολής των βουλευτικών εκλογών στα παλαιστινιακά εδάφη, που έχουν προγραμματιστεί για τις 28 Νοεμβρίου, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, κατηγόρησε τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς ότι παραπλανά τη διεθνή κοινότητα, ενώ πληθαίνουν οι εκτιμήσεις ότι η εκλογική διαδικασία δεν θα πραγματοποιηθεί στην προβλεπόμενη ημερομηνία.

Παρότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν έχει ανακοινώσει επίσημα κάποια αλλαγή στον προγραμματισμό, οι πρόσφατες διαβουλεύσεις μεταξύ παλαιστινιακών οργανώσεων ενισχύουν τα σενάρια αναβολής.

Οι συνομιλίες στο Κάιρο και η αντίδραση του Ισραήλ

Την Τετάρτη, τέσσερις παλαιστινιακές παρατάξεις, μεταξύ των οποίων η Φάταχ και η Χαμάς, συμφώνησαν στο Κάιρο να προηγηθεί εθνικός διάλογος της εκλογικής διαδικασίας. Πηγή με γνώση των συνομιλιών ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι οργανώσεις προσανατολίζονται στην υποβολή αιτήματος αναβολής.

Ο Γκίντεον Σάαρ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, υποστήριξε ότι ο Αμπάς «εξαπατά τη διεθνή κοινότητα», κάνοντας λόγο για ακόμη μία ακύρωση προαναγγελθεισών εκλογών. Παράλληλα, εξαπέλυσε κατηγορίες περί διαφθοράς σε βάρος της Παλαιστινιακής Αρχής.

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Το εμπόδιο της Ανατολικής Ιερουσαλήμ

Οι παλαιστινιακές αρχές υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ δεν έχει επιτρέψει στους εκλογικούς αξιωματούχους τους την πρόσβαση στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και στη Λωρίδα της Γάζας, γεγονός που περιπλέκει την προετοιμασία της ψηφοφορίας.

Ανάλογο ζήτημα είχε προκύψει το 2021, όταν οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές αναβλήθηκαν επ' αόριστον.

Οι τελευταίες παλαιστινιακές βουλευτικές εκλογές πραγματοποιήθηκαν το 2006, με νικήτρια τη Χαμάς. Η σύγκρουσή της με τη Φάταχ οδήγησε σε βαθιά πολιτική διάσπαση, ενώ το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο παραμένει ανενεργό από το 2007.