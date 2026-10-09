Ο αμερικανός υπουργός Πολέμου διεμήνυσε πως ο Νιντάλ Χασάν «θα τουφεκιστεί από στρατιώτες, όπως του πρέπει, και θα φροντίσουμε ο κόσμος να είναι σε θέση να το δει».

Η θανάτωση από εκτελεστικό απόσπασμα του δράστη της επίθεσης με δεκατρείς νεκρούς και δεκάδες τραυματίες στην στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ του Τέξας, θα αναμεταδοθεί απευθείας τηλεοπτικά, δήλωσε χθες Πέμπτη αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Πολέμου.

Η εκτέλεση του Νιντάλ Χάσαν, του αμερικανικού μουσουλμάνου παλαιστινιακής καταγωγής ο οποίος είχε ανοίξει πυρ την 5η Νοεμβρίου 2009 στο ιατρικό κέντρο της πελώριας στρατιωτικής βάσης «θα αναμεταδοθεί απευθείας», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αξιωματούχος αυτός, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Θα «ακολουθήσουν λεπτομέρειες», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από λογαριασμό συνδεόμενο με το Πεντάγωνο στο X, ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ είπε μεταξύ άλλων ότι η εκτέλεση θα είναι δημόσια.

Ο Νιντάλ Χασάν «θα τουφεκιστεί από στρατιώτες, όπως του πρέπει, και θα φροντίσουμε ο κόσμος να είναι σε θέση να το δει, (σ.σ. η εκτέλεση) θα είναι δημόσια», τόνισε ο υπουργός της κυβέρνησης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο βίντεο, γυρισμένο προχθές Τετάρτη.

{https://x.com/DOWResponse/status/2108272558390866330}

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Ο στρατιωτικός ψυχίατρος, ο οποίος είχε χαρακτηριστεί «μοναχικός λύκος» πιστός στην Αλ Κάιντα, είχε δολοφονήσει 13 ανθρώπους, ανάμεσά τους 12 στρατιωτικούς, κι είχε τραυματίσει δεκάδες άλλους. Σκοπός του ήταν να τους εμποδίσει να πάνε να συμμετάσχουν στους πολέμους, που θεωρούσε «παράνομους», στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ.

Είχε τραυματιστεί από σφαίρα κατά τη διάρκεια της επίθεσης και είναι σήμερα εν μέρει παράλυτος, ενώ καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών από στρατοδικείο το 2013.

Η εκτέλεσή του θα είναι η πρώτη στην οποία θα προχωρήσουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από το 1961.