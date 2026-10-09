«Δεν είναι τυχαίες οι συστηματικές επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ κατά της ΕΛΑΣ. Για μας είναι ξεκάθαρο πια ότι μιλάμε για ένα φύλλο συκής. Για τη συγκυβέρνηση που έχει ήδη αποφασιστεί ΠΑΣΟΚ και ΝΔ», είπε η Άννα Παπαδοπούλου.

Για τη χθεσινή της καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ο πρώην βουλευτής και Γραμματέας της αυτό-οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος την αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε απειλητικά εναντίον της, μίλησε η Άννα Παπαδοπούλου, ζητώντας εκ νέου τη διαγραφή του.

Η αναπληρώτρια Τύπου της ΕΛΑΣ αναφέρθηκε στο περιστατικό και σημείωσε πως η επίθεση αυτή δεν ήταν τυχαία, αποκαλύπτοντας πως δέχεται χυδαία σχόλια στους λογαριασμούς τους στα social media από μέλη της ηγετικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ.

«Εδώ έχουμε μια προσωπική επίθεση επί πέντε λεπτά. Δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση. Στον «αέρα». Μου μιλούσε με αήθη τρόπο. Σταματάει λοιπόν η εκπομπή. Σηκώνεται όρθιος, κοπανάει την καρέκλα.. Δυο φορές ήρθε προς το μέρος μου απειλητικά, δεν ξέρω αν θα με χτυπούσε. Πρέπει να με χτυπήσει; Όταν ένας άνδρας κατευθύνεται προς μια γυναίκα και του λέει ο κ. Κτιστάκης «απομακρύνσου», ξέρω τι θα κάνει; Πρέπει να φάω ξύλο; Αισθάνθηκα απειλή, γιατί να με προσεγγίζει;», είπε και συνέχισε: «Πάνω σε αυτή την ένταση με λέει σκουπίδι. Και μόνο τότε απομακρύνθηκε, όταν του είπα ότι θα του κάνω μήνυση για το «σκουπίδι». Επέστρεψε μετά από 5-10 λεπτά και μου ζήτησε συγγνώμη και του είπα «δεν το αποδέχομαι». Αν εγώ αποδεχθώ κάτι που έγινε ενώπιον μαρτύρων… Μία γυναίκα που είναι σπίτι της με κλειστή πόρτα, τι πρέπει να κάνει. Το «σκουπίδι» είναι πολιτικό. Είναι πολιτική επιλογή το αν έφυγα από το ΠΑΣΟΚ. Δεν τον ήξερα. Δεν τον προκάλεσα. Ξεκίνησε να μου επιτίθεται ως αυτή που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ επειδή δεν εκλέχθηκε... Δεν λέει τίποτα μια συγγνώμη, είναι άλλοθι. Ζητάω από το ΠΑΣΟΚ να τον διαγράψει. Υπάρχει το έμφυλο της υπόθεσης, δεν ξέρω αν θα έκανε μια τέτοιου είδους επίθεση απέναντι σε έναν άνδρα. Δεύτερον, δεν είναι τυχαία επίθεση. Από την ώρα που έφυγα από το ΠΑΣΟΚ δέχομαι συστηματικά στους λογαριασμούς μου στο διαδίκτυο επιθέσεις από επώνυμους και ανώνυμους λογαριασμούς, οι οποίοι πρόσκεινται στην ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είναι γνωστά τους παροικούντες».

Στη συνέχεια τόνισε: «Υπάρχει μια γραμμή εδώ, ο κ. Κωνσταντόπουλος απλά ξέφυγε. Υπάρχει μια κουλτούρα, ένα αντριλίκι, μια αντρική σχολή, αυτή καλλιεργείται στην ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Ξεχειλίζει η μαγκιά. Δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται συστηματικές επιθέσεις κατά της ΕΛΑΣ. Για μας είναι ξεκάθαρο πια ότι μιλάμε για ένα φύλλο συκής. Για τη συγκυβέρνηση που έχει ήδη αποφασιστεί ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. με αυτές τις επιθέσεις θέλουν να νομιμοποιήσουν τη συγκυβέρνηση».

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