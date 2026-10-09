Στα γνωστά τουριστικά ακίνητα που συνδέονται με την ΕΤΑΔ στην παραλιακή περιλαμβάνονται η Ακτή Βουλιαγμένης, όπου βρίσκεται το πρώην εστιατόριο «Ωκεανίς», καθώς και η Ακτή Βάρκιζας.

Σε ειδικό καθεστώς τουριστικών εγκαταστάσεων εντάσσονται εστιατόρια, καφέ και άλλα καταστήματα που βρίσκονται σε τουριστικά ακίνητα της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) στην παραλιακή της Αττικής. Η αλλαγή προβλέπεται στο άρθρο 339 του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αφορά συγκεκριμένες περιοχές από τον Φαληρικό Όρμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας. Πρόκειται για μια ρύθμιση που δίνει νέο χαρακτηρισμό σε επιχειρήσεις εστίασης οι οποίες λειτουργούν σε ακίνητα του Δημοσίου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα ειδικό πλαίσιο λειτουργίας τους.

Με τη νέα διάταξη, τα συγκεκριμένα καταστήματα αποκτούν τη δυνατότητα να αναγνωρίζονται ως «εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής». Με απλά λόγια, εντάσσονται σε μια ευρύτερη κατηγορία τουριστικών εγκαταστάσεων, στην οποία περιλαμβάνονται ήδη μαρίνες, συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ και θεματικά πάρκα. Η αλλαγή γίνεται μέσω τροποποίησης του νόμου 4276/2014 και δεν αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων εστίασης που δραστηριοποιούνται στην παραλιακή. Περιορίζεται στα καταστήματα που έχουν ανεγερθεί σε τουριστικά ακίνητα ιδιοκτησίας ή διαχείρισης της ΕΤΑΔ, εντός των ζωνών που προβλέπει το προεδρικό διάταγμα του 2004 για την παραλιακή ζώνη της Αττικής.

Ποιοι ωφελούνται από τη ρύθμιση

Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι είναι οι επιχειρηματίες που εκμεταλλεύονται εστιατόρια, καφέ και συναφή καταστήματα στα συγκεκριμένα ακίνητα. Το βασικό όφελος είναι ότι οι εγκαταστάσεις τους αποκτούν πλέον επίσημη αναγνώριση ως ειδικές τουριστικές υποδομές, με σαφέστερη θέση στην τουριστική νομοθεσία. Παράλληλα, η διάταξη επιτρέπει να καθοριστούν με υπουργικές αποφάσεις ειδικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για τη συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων. Αυτό ενδέχεται να προσφέρει μεγαλύτερη σαφήνεια ως προς τους κανόνες λειτουργίας τους και να διευκολύνει τον σχεδιασμό μελλοντικών επενδύσεων. Ωστόσο, δεν προκύπτει ότι ο νέος χαρακτηρισμός συνεπάγεται αυτομάτως οικονομικές ελαφρύνσεις, ευκολότερη αδειοδότηση ή πρόσθετα δικαιώματα εκμετάλλευσης.

Στα γνωστά τουριστικά ακίνητα που συνδέονται με την ΕΤΑΔ στην παραλιακή περιλαμβάνονται η Ακτή Βουλιαγμένης, όπου βρίσκεται το πρώην εστιατόριο «Ωκεανίς», καθώς και η Ακτή Βάρκιζας. Πρόκειται για περιοχές με σημαντική τουριστική και εμπορική δραστηριότητα, στις οποίες η αξιοποίηση των ακινήτων του Δημοσίου παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό, πάντως, δεν σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις υπάγονται οπωσδήποτε στη νέα ρύθμιση, καθώς το άρθρο 339 δεν κατονομάζει επιχειρήσεις ή επιχειρηματίες. Για να διαπιστωθεί ποιοι θα επωφεληθούν στην πράξη, θα πρέπει να προσδιοριστούν τα καταστήματα που πληρούν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Πάντως, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η Evergood, εταιρεία του ομίλου Vivartia, ο οποίος ελέγχεται από το επενδυτικό κεφάλαιο CVC Capital Partners. Η Evergood συμμετέχει μαζί με τη Γευσήνους στην κοινοπραξία που αναδείχθηκε προτιμητέος επενδυτής για τη μακροχρόνια μίσθωση της Ακτής Βουλιαγμένης, ενός από τα σημαντικότερα τουριστικά ακίνητα της ΕΤΑΔ στην παραλιακή. Η συγκεκριμένη επένδυση καθιστά την κοινοπραξία έναν από τους επιχειρηματικούς σχηματισμούς για τους οποίους η νέα ρύθμιση ενδέχεται να έχει πρακτικό ενδιαφέρον.

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Η διάταξη περιλαμβάνει και συγκεκριμένους περιορισμούς, ξεκαθαρίζοντας ότι ο χαρακτηρισμός ενός καταστήματος ως ειδικής τουριστικής υποδομής δεν σημαίνει νομιμοποίηση υφιστάμενων αυθαίρετων κατασκευών. Επίσης, δεν δημιουργεί δικαίωμα χρήσης, κατοχής ή εκμετάλλευσης του ακινήτου, ούτε περιορίζει τα δικαιώματα της ΕΤΑΔ και του Ελληνικού Δημοσίου. Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να υποχρεούνται να τηρούν την πολεοδομική και περιβαλλοντική νομοθεσία, καθώς και τους κανόνες προστασίας του αιγιαλού και της παραλίας. Δεν προβλέπονται, επίσης, ρητά μειώσεις μισθωμάτων, φοροαπαλλαγές, επιπλέον χώροι για τραπεζοκαθίσματα ή παρατάσεις συμβάσεων.

Στην πράξη, η νέα ρύθμιση προσφέρει σε μια συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων της παραλιακής έναν ειδικό τουριστικό χαρακτηρισμό, χωρίς να μεταβάλλει αυτομάτως τα δικαιώματά τους επί των ακινήτων. Το κατά πόσο αυτή η αναγνώριση θα οδηγήσει σε ουσιαστικές λειτουργικές ή επενδυτικές διευκολύνσεις θα εξαρτηθεί από τις υπουργικές αποφάσεις που ενδέχεται να ακολουθήσουν και από τις προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης.