Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε τραυματισμένη μία 18χρονη αλλοδαπή, έπειτα από πτώση από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στην περιοχή των Αμπελοκήπων, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 16:00, προκαλώντας κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα φέρεται να βγήκε στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της προκειμένου να απλώσει ρούχα, όταν, υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, βρέθηκε στο κενό.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρέλαβε άμεσα την 18χρονη και την μετέφερε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Η τραυματίας οδηγήθηκε στην αίθουσα αναζωογόνησης για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας, ενώ η διακομιδή της πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία αστυνομικών.