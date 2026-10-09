Η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες λίγο πριν τις 8 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου.

Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά ξέσπασε κάτω από άγνωστες συνθήκες λίγο πριν τις 8 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Θέμιδος στο κέντρο της πόλης και στο σημείο έσπευσαν πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής με 10 πυροσβέστες.

Πριν από λίγη ώρα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.

Στην οικία φαίνεται πως διέμενε μία 30χρονη γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα.