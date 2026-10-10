Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε δύο βιοτεχνίες, επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος, στο Αιγάλεω. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στους δύο επαγγελματικούς χώρους. Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ, απομακρύνθηκαν όσοι βρίσκονταν κοντά στα κτίρια και συγκεκριμένα σε απόσταση 400 μέτρων από αυτά.

Στο σημείο επιχείρησαν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή με υδροφόρες παρείχε ο Δήμος Αιγάλεω.

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Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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