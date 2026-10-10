Το χρονικό της υπόθεσης.

Στη σύλληψη ενός 15χρονου στην περιοχή της Πεύκης προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από καταγγελία για επεξεργασία φωτογραφίας ανήλικης και δημοσίευσή της σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο.

Ειδικότερα, ο 15χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου 2026, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πεύκης – Λυκόβρυσης, κατηγορούμενος για πορνογραφία ανηλίκων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία σχετικά με φωτογραφία ανήλικης, η οποία είχε υποστεί επεξεργασία και στη συνέχεια είχε αναρτηθεί σε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο 15χρονος είχε αντλήσει τη φωτογραφία από το προσωπικό προφίλ της ανήλικης και στη συνέχεια προχώρησε στην επεξεργασία της, δημιουργώντας υλικό με ακατάλληλο και προσβλητικό περιεχόμενο.

Το συγκεκριμένο υλικό αναρτήθηκε στη συνέχεια σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που οδήγησε στη διερεύνηση της υπόθεσης από τις αστυνομικές αρχές. Ο 15χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.