Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Λεωφόρο Θηβών, καθώς οι δύο αναβάτες της μηχανής που εξετράπη της πορείας της υπέκυψαν στα τραύματά τους, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τους κρατήσουν στη ζωή.

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο με τη μηχανή που εξετράπη της πορείας της τα ξημερώματα της Παρασκευής (9/10) στη Λεωφόρο Θηβών, καθώς και οι δύο αναβάτες υπέκυψαν στα τραύματά τους.

Οι δύο άνδρες είχαν τραυματιστεί σοβαρά στο ατύχημα και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μηχανή εξετράπη, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, της πορείας της, με αποτέλεσμα οι δύο αναβάτες να πέσουν στο οδόστρωμα.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου, καθώς και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε, διερευνώνται.

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