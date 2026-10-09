Για όσους αγαπούν το αυτοκίνητο, αλλά και για εκείνους που σκέφτονται την επόμενη αγορά τους, η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσουν.

Το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου πέφτει η αυλαία της AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. Με 52 μάρκες, δεκάδες νέα μοντέλα και σημαντικές πρεμιέρες, το Metropolitan Expo υποδέχεται το κοινό για ένα τελευταίο Σαββατοκύριακο γεμάτο αυτοκίνητα και νέες τεχνολογίες.

Η AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ μπαίνει στην τελική ευθεία, έχοντας ήδη προσελκύσει δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες και επιβεβαιώσει το μεγάλο ενδιαφέρον για την αυτοκίνηση. Πλέον, η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα ετοιμάζεται για το τελευταίο της Σαββατοκύριακο, προσφέροντας μία ακόμη ευκαιρία να γνωρίσει κανείς από κοντά δεκάδες νέα μοντέλα και περισσότερες από 40 πρεμιέρες, αρκετές από τις οποίες πραγματοποιούνται για πρώτη φορά σε πανελλαδικό ή πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Στα Hall 3 & Hall 4 του Metropolitan Expo φιλοξενούνται 52 μάρκες αυτοκινήτων, αριθμός-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα, με δεκάδες νέα μοντέλα και πολλές ενδιαφέρουσες προτάσεις για κάθε ανάγκη. Από ηλεκτρικά και υβριδικά μέχρι SUV, αυτοκίνητα πόλης, μοντέλα υψηλών επιδόσεων και επαγγελματικά οχήματα, η φετινή διοργάνωση καλύπτει σχεδόν κάθε κατηγορία της σύγχρονης αγοράς αυτοκινήτου.

Ξεχωριστή θέση στη φετινή διοργάνωση έχουν οι πανελλαδικές και πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, αλλά και οι νέες μάρκες που συστήνονται για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τα αυτοκίνητα, να καθίσουν πίσω από το τιμόνι τους, να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες και να ενημερωθούν από τους εκπροσώπους των εταιρειών για όλα όσα τους ενδιαφέρουν.

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Με τις πύλες του Metropolitan Expo ανοιχτές από τις 10:00 έως τις 21:00, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τη μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα, πριν πέσει η αυλαία της φετινής διοργάνωσης.

Για όσους αγαπούν το αυτοκίνητο, αλλά και για εκείνους που σκέφτονται την επόμενη αγορά τους, το τελευταίο Σαββατοκύριακο της AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσουν. Με νέα μοντέλα συγκεντρωμένα στον ίδιο χώρο, η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου στην Ελλάδα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.

Η επίσημη διάθεση των εισιτηρίων της AUTO ATHINA 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του More.com, των φυσικών καταστημάτων Public και των ταμείων της Έκθεσης στο Metropolitan Expo. Για την ασφαλή αγορά των εισιτηρίων, το κοινό καλείται να επιλέγει μόνο τα συγκεκριμένα επίσημα σημεία πώλησης.

Ημέρες Λειτουργίας: 3-11 Οκτωβρίου 2026

Ώρες Λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή: 14:00-21:00 και Σάββατο & Κυριακή: 10:00-21:00

Σάββατο & Κυριακή: 10:00-21:00

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