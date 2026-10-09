Σημαντική αλλαγή αποτελεί η κατάργηση της υποχρέωσης απόδειξης εργασίας στον τόπο εγκατάστασης.

Σε δύο ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ θα καταβάλλεται το επίδομα μετεγκατάστασης των 10.000 ευρώ σε όσους αποφασίσουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε ακριτικές περιοχές της χώρας. Η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιείται αμέσως μετά την έγκριση της αίτησης, ενώ η δεύτερη θα χορηγείται μετά τη συμπλήρωση ενός έτους μόνιμης διαμονής στην περιοχή.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων ανοίγει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με το διευρυμένο Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης να προβλέπει οικονομικά κίνητρα για την προσέλκυση νέων κατοίκων σε περιοχές που αντιμετωπίζουν δημογραφική συρρίκνωση.

Πώς θα γίνει η πληρωμή των δόσεων

Η πρώτη δόση των 5.000 ευρώ θα καταβάλλεται ως προκαταβολή μετά την έγκριση της αίτησης, προκειμένου οι δικαιούχοι να καλύψουν τα αρχικά έξοδα μετακίνησης και εγκατάστασης στη νέα τους κατοικία.

Το υπόλοιπο ποσό των 5.000 ευρώ θα καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση 12 μηνών μόνιμης διαμονής, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτούμενοι όροι του προγράμματος.

Για την εκταμίευση της ενίσχυσης απαιτείται βεβαίωση κύριας κατοικίας, καθώς και αποδεικτικά ιδιοκτησίας ή μίσθωσης ακινήτου διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών.

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Σημαντική αλλαγή αποτελεί η κατάργηση της υποχρέωσης απόδειξης εργασίας στον τόπο εγκατάστασης, γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα όσους εργάζονται εξ αποστάσεως.

Παράλληλα, δικαίωμα συμμετοχής αποκτούν Έλληνες κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και απόφοιτοι πανεπιστημιακών τμημάτων των συγκεκριμένων περιοχών που επιλέγουν να παραμείνουν εκεί μετά τις σπουδές τους.

Οι περιοχές που επεκτείνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα, που εφαρμόστηκε αρχικά στον Έβρο, επεκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς, Φλώρινας, Καστοριάς, Δράμας, Πέλλας, Γρεβενών, Κοζάνης και Σερρών.

Επιπλέον, προβλέπεται η ένταξη επτά δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και των Δήμων Σουλίου και Φιλιατών στη Θεσπρωτία.

Η ενίσχυση θα αφορά πλέον και εγκατάσταση σε αστικά κέντρα, καθώς καταργούνται οι περιορισμοί που συνδέονταν με το πληθυσμιακό μέγεθος των οικισμών.