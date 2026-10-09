«Η ICE μας κάνει λιγότερο ασφαλείς. Η Νέα Υόρκη δεν θα ανεχτεί την ICE να πυροβολεί τους πολίτες της», ανέφερε στο οργισμένο του μήνυμα ο Ζόραν Μαμντάνι.

Άνδρας τραυματίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης από σφαίρα πράκτορα της ομοσπονδιακής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη συνοικία Μπρονξ της Νέας Υόρκης.

Το επεισόδιο εκτυλίχτηκε περί τις 16:00 (τοπική ώρα) στη γειτονιά Μαρμπλ Χιλ, καθώς πράκτορες διεξήγαγαν επιχείρηση «για να συλλάβουν υπήκοο της Δομινικανής Δημοκρατίας, παράτυπο (μετανάστη), καταδικασμένο» από τη δικαιοσύνη επανειλημμένα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS).

«Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, πράκτορας της ICE έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου και το άτομο τραυματίστηκε. Οι πράκτορες (...) του προσέφεραν βοήθεια αμέσως. Ο άνδρας είναι ζωντανός και διακομίστηκε σε τοπικό νοσοκομείο», πρόσθεσε η πηγή αυτή.

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«Άνοιξαν πυρ ενώ ένα 5χρονο παιδί ήταν στο πίσω κάθισμα»

Χθες βράδυ, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόραν Μαμντάνι σημείωσε πως ο άνδρας ήταν κάτοικος της πόλης. «Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πράκτορες τον περικύκλωσαν ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του μαζί με παιδί πέντε ετών, προτού πυροβολήσουν επανειλημμένα», τόνισε. «Δόξα τον θεο, το παιδί δεν τραυματίστηκε», συνέχισε.

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«Αυτή είναι απαράδεκτη και εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση», συνέχισε ο αιρετός.

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«Τηλεφώνησα στον πρόεδρο» Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε ακόμη ο Μαμντάνι, συμπληρώνοντας πως «όταν θα μιλήσουμε, θα ζητήσω να βάλει τέλος σε όλες τις επιχειρήσεις ελέγχου της μετανάστευσης που διεξάγονται από την ICE στην πόλη μας».

«Δεν θα μείνω με σταυρωμένα τα χέρια ενώ πράκτορες της ICE τρομοκρατούν τις κοινότητές μας», επέμεινε.

Το DHS από την πλευρά του ανέφερε πως το πρόσωπο που στοχοποιήθηκε φέρεται να σχετίζεται με «τη συμμορία Trinitarios, την ίδια που είχε πυροβολήσει βάρβαρα πράκτορα της CBP (σ.σ. της αστυνομίας συνόρων) πέρυσι».

«Αυτός ο εγκληματίας αλλοδαπός που βρίσκεται εδώ παράνομα (...) είχε συλληφθεί από την αστυνομία της Νέας Υόρκης την 7η Δεκεμβρίου 2023, αλλά αφέθηκε ελεύθερος μερικές ημέρες αργότερα, εξαιτίας των ανεύθυνων πολιτικών καταφυγίου (σ.σ. μεταναστών) που εφαρμόζουν οι δημοκρατικοί θέτοντας τις ζωές Αμερικανών σε κίνδυνο», πρόσθεσε το υπουργείο.

«Αναμένουμε από τις ομοσπονδιακές αρχές να ρίξουν πλήρως φως, με απόλυτη διαφάνεια, στις περιστάσεις αυτού του συμβάντος», ανέφερε από την πλευρά της η δημοκρατική κυβερνήτρια της πολιτείας Κάθι Χόκουλ.

«Ανεξέλεγκτη, αχαλίνωτη βία»

Μερικές ώρες μετά το συμβάν, πολέμιοι της δράσης της αστυνομίας μετανάστευσης είχαν συγκεντρωθεί στον τόπο όπου εκτυλίχθηκε, διαπίστωσε το AFP.

«Το συμβάν αυτό μας θυμίζει για μια ακόμη φορά την ανεξέλεγκτη, αχαλίνωτη βία που ασκεί ευρέως η ICE στις κοινότητές μας», τόνισε σε ανακοίνωσή της η New York Immigration Coalition, συλλογικότητα που υπερασπίζεται τα δικαιώματα των μεταναστών.

«Απαιτούμε άμεση έρευνα για αυτη την επίθεση, τη δημοσιοποίηση των εικόνων από τις κάμερες που φόραγαν και να λογοδοτήσει οποιοσδήποτε πράκτορας της ICE έκανε χρήση δυσανάλογης βίας», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η πόλη της Νέας Υόρκης, οχυρό των δημοκρατικών, κρατάει τις αποστάσεις της από την ομοσπονδιακή αστυνομία μετανάστευσης, με την οποία έχει περιορίσει στο ελάχιστο τη συνεργασία της.

Αυτό όμως δεν εμπόδισε την κλιμάκωση της δράσης της υπηρεσίας αυτής στη μεγαλούπολη αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, τον Ιανουάριο του 2025.

Σύμφωνα με έγγραφο του δήμου, που δημοσιοποιήθηκε τον Μάιο, μεταξύ της 20ής Ιανουαρίου 2025 και της 10ης Μαρτίου 2026 στην περιοχή της Νέας Υόρκης συνελήφθησαν από την ICE 5.567 άνθρωποι.