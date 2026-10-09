«Ο Νίκος Ανδρουλάκης μπορεί να είναι εγγυητής σταθερότητας. Παράγοντας αστάθειας ο κ. Μητσοτάκης, αυτή την αστάθεια πρέπει να ανατρέψουμε» τόνισε σε συνέντευξή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Σαφείς αποστάσεις από τη στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα απέναντι στο ΠΑΣΟΚ κράτησε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι βασική προτεραιότητα της Χαριλάου Τρικούπη είναι η πολιτική αλλαγή και η απομάκρυνση της Νέας Δημοκρατίας από την εξουσία. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο κυβερνητικών συνεργασιών, στην προοπτική της τρίτης θέσης στις εκλογές, αλλά και στην κριτική που ασκήθηκε για τη συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΛΑΟΣ.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90,1 και στην εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνα», με τους δημοσιογράφους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή, ο Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ επικεντρώνει την αντιπαράθεσή του στη ΝΔ, ενώ υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας αντιμετωπίζει το ΠΑΣΟΚ ως βασικό αντίπαλο για την κάλυψη του προοδευτικού χώρου.

Τσουκαλάς για Τσίπρα: «Εμάς μας νοιάζει να φύγει ο Μητσοτάκης»

Σχολιάζοντας την πρόσφατη τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα για το ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος στάθηκε στην αναφορά του πρώην πρωθυπουργού ότι μακροπρόθεσμος στόχος του είναι να καλύψει τον προοδευτικό χώρο.

«Το πιο ωραίο είναι εκείνο που είπε χθες ότι ο στόχος του και μακροπρόθεσμα είναι να καλύψει τον προοδευτικό χώρο, άρα βλέπει σαν αντίπαλο το ΠΑΣΟΚ και όχι τη ΝΔ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι δεν έχει πρόβλημα με το ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε επίθεση στο κόμμα, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος ενδιαφέρεται μακροπρόθεσμα να καλύψει τον συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ακόμη και αν χάσει.

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«Εμάς μας νοιάζει να φύγει ο Μητσοτάκης, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Εμείς κάνουμε μονομέτωπο στη ΝΔ και ουδέποτε έχουμε πρώτοι απαντήσει στο κόμμα ΕΛΑΣ, πάντα μετά από επίθεση απαντούσαμε», σημείωσε.

Τι είπε για το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και το Δημοσιονομικό Συμβούλιο

Αναφορικά με το ενδεχόμενο να αποσταλεί το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε ότι το κόμμα δεν έχει αντίρρηση, θέτοντας ωστόσο ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας του θεσμού.

«Πρέπει να δούμε αυτό το συμβούλιο. Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα να το στείλουμε, όμως πώς θα λειτουργεί αυτό το συμβούλιο; Θα ελέγχει και πώς επηρεάζουν τα μέτρα την ανάπτυξη ή θα είναι κομμένο και ραμμένο στην προπαγάνδα του κ. Μητσοτάκη;», διερωτήθηκε.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δύο ψυχές»

Αναφερόμενος στην πολιτική φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου υποστήριξε ότι το κόμμα συνδυάζει την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, στο παραγωγικό μοντέλο και στους θεσμούς με την προώθηση κοινωνικών αλλαγών προς όφελος των πολλών.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει δύο ψυχές, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο συναρθρώνει ενοποιητικά την ανάγκη για μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, στο παραγωγικό μοντέλο και τους θεσμούς, και ταυτόχρονα τις μεγάλες κοινωνικές αλλαγές υπέρ των πολλών αλλά με σιγουριά και ασφάλεια», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, ως πρωθυπουργός, θα μπορούσε να αποτελέσει εγγυητή σταθερότητας.

«Οι παλιές ηγεσίες πολύ συχνά μπορεί να γίνουν – έχει γίνει ο κ. Μητσοτάκης – παράγοντας αστάθειας, αυτή την αστάθεια πρέπει να ανατρέψουμε κι εμείς εργαζόμαστε μονομέτωπα για αυτό», σημείωσε.

«Δεν θεωρούμε ότι υπάρχει σενάριο τρίτης θέσης»

Ερωτηθείς τι θα σηματοδοτούσε για το ΠΑΣΟΚ μια τρίτη θέση στις εκλογές, ο Κώστας Τσουκαλάς απέρριψε αυτό το ενδεχόμενο ως πιθανό σενάριο για το κόμμα, επιμένοντας ότι θα βρεθεί στην πρώτη ή στη δεύτερη θέση.

«Εμείς θα είμαστε ή πρώτοι ή δεύτεροι. Ή θα είναι πρώτη η ΝΔ και θα έχουμε κυβέρνηση ΝΔ με Σαμαρά ή με Βελόπουλο ή με Λατινοπούλου, ή θα έχουμε κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ, όπου εκεί θα πούμε ποια κόμματα μπορούν αυτό το πρόγραμμα των μεγάλων κοινωνικών αλλαγών να το στηρίξουν», δήλωσε.

Σχετικά με τη δήλωση του Χάρη Δούκα ότι ήταν λάθος η συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΛΑΟΣ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι πρόκειται για ζητήματα του παρελθόντος, για τα οποία το κόμμα έχει προχωρήσει σε αυτοκριτική.

«Αυτά είναι παλιά ζητήματα που έχουν κριθεί. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει την αυτοκριτική του γενικά για αστοχίες, όμως νομίζω ότι αν κανείς ελέγξει την προσφορά του ΠΑΣΟΚ, τα θετικά είναι πολύ παραπάνω από τα αρνητικά και σε αυτό πρέπει να μένουμε», είπε.

Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν η συγκυβέρνηση ήταν λάθος, απάντησε ότι πρόκειται για ένα από τα ζητήματα για τα οποία έχει γίνει αυτοκριτική, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες της περιόδου.

Η αντιπαράθεση Παπαδοπούλου – Κωνσταντόπουλου

Τέλος, σχολιάζοντας την αντιπαράθεση της Παπαδοπούλου με τον Κωνσταντόπουλο, ο Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο για έναν έντονο διάλογο, κατά τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν βαρείς χαρακτηρισμοί και από τις δύο πλευρές.

«Εγώ είδα έναν διάλογο δύο ανθρώπων που και οι δύο χρησιμοποίησαν βαρείς χαρακτηρισμούς, χαρακτηρισμούς που πρέπει να τους αποφεύγουμε στο δημόσιο διάλογο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν διακρίνει κάτι πέρα από έναν ιδιαίτερα οξύ διάλογο.

Σχολιάζοντας την πρόθεση της Παπαδοπούλου να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, σημείωσε ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να προασπίζεται τον εαυτό του όταν θεωρεί ότι έχει θιγεί.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην έκταση που έχει λάβει το ζήτημα στη δημόσια συζήτηση, υποστηρίζοντας ότι η ανάδειξή του από στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. απομακρύνει την προσοχή από άλλα ζητήματα που αφορούν τον Αλέξη Τσίπρα.

«Βλέπω σήμερα να είναι το μόνο θέμα σε κάποια πάνελ και να το σηκώνει η ΕΛ.ΑΣ. ως κεντρικό θέμα, αυτό πάλι μου μοιάζει σαν μονομέτωπος απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, στο απυρόβλητο η ΝΔ», ανέφερε.

Στη συνέχεια, έκανε αναφορά σε όσα χαρακτήρισε αστοχίες του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης και τα F-35, υποστηρίζοντας ότι η αντιπαράθεση αποσπά την προσοχή από αυτά τα ζητήματα.

Κλείνοντας, ο Κώστας Τσουκαλάς δήλωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θεωρεί επαρκείς τις εξηγήσεις που έχει δώσει ο Κωνσταντόπουλος σε σχέση με το βίντεο που έχει δει, περιγράφοντας το περιστατικό ως έναν οξύ διάλογο και σημειώνοντας ότι οτιδήποτε άλλο αφορά μια ιδιωτική διαφορά.