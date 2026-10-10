Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, το ΚΚΕ καλεί τον λαό σε αγωνιστική συμπόρευση και αγώνα για αποκλειστικά δημόσιες δομές Ψυχικής Υγείας.

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας σημαδεύεται για μια ακόμη χρονιά από τη βαθύτερη εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση της ψυχικής υγείας με βαριές συνέπειες τόσο για τους ανθρώπους με ψυχικές διαταραχές και τις οικογένειες τους, όσο και για τους εργαζόμενους του χώρου που δίνουν καθημερινά έναν δύσκολο αγώνα» αναφέρει το ΚΚΕ, σε ανακοίνωσή του και προσθέτει:

«Προκλητικά οι αστικές κυβερνήσεις, οι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί και τα επιτελεία τους επικαλούνται την "πραγματική φωνή" των ανθρώπων με ψυχικές διαταραχές για να τους ενσωματώσουν στη βάρβαρη πολιτική που τους στιγματίζει και τους καταδικάζει στο περιθώριο. Πρόκειται για την πολιτική που προωθείται και στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες από την κυβέρνηση της ΝΔ και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, με τον μανδύα της "Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης" και έχει βάλει τη σφραγίδα της στη δραματική υποβάθμιση και συρρίκνωση του δημόσιου τομέα ψυχικής υγείας και στην άνθιση του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι το φαινόμενο της περιστρεφόμενης πόρτας, δηλαδή των επανεισαγωγών, η επανα-ιδρυματοποίηση και οι ασυλικές συνθήκες περίθαλψης στα ελάχιστα εναπομείναντα δημόσια ψυχιατρικά νοσοκομεία, στις ψυχιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων, στις ιδιωτικές ψυχιατρικές κλινικές αλλά στις λιγοστές δομές ψυχοκοινωνικής "αποκατάστασης". Τα τραγικά αποτελέσματα αποκαλύπτονται και στις εκρηκτικές ελλείψεις στην προαγωγή και πρόληψη της ψυχικής υγείας, ιδιαίτερα παιδιών κι εφήβων, αλλά και στην τεράστια ψυχολογική και οικονομική επιβάρυνση των λαϊκών οικογενειών που επωμίζονται το βάρος της φροντίδας των ανθρώπων τους».

«Είναι υποκρισία να μιλούν για προστασία των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών, όταν σπέρνουν φτώχεια, πολέμους και προσφυγιά για τα κέρδη των εκμεταλλευτών και στραγγαλίζουν τα δικαιώματα σε μόνιμη και σταθερή δουλειά, σε δωρεάν υγεία και παιδεία, παράγοντες που αποδεδειγμένα αφήνουν βαρύ αποτύπωμα στην ψυχική υγεία των εργαζομένων, του λαού, της νεολαίας.

Οι κίβδηλες διακηρύξεις ΕΕ και κυβερνήσεων για την ανάγκη μετατόπισης του κέντρου βάρους από την ιδρυματική περίθαλψη στην κοινότητα, για την καταπολέμηση του στίγματος δεν μπορούν να κρύψουν τη σταθερή επιδίωξη τους για:

την ελαχιστοποίηση των κρατικών δαπανών για την ψυχική υγεία

την περαιτέρω εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση αυτού του ευαίσθητου τομέα μέσω της παράδοσης τους στους επιχειρηματικούς ομίλους που εμπορεύονται την ψυχική οδύνη, σε ΜΚΟ και ΑΜΚΕ που ξεκοκαλίζουν ευρωπαϊκά κονδύλια για τη λειτουργία προγραμμάτων με ημερομηνία λήξης

απεμπόληση της υποχρέωσης του κράτους για την ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τη μετατόπιση της ευθύνης στους ασθενείς και τις οικογένειες τους» σημειώνει το ΚΚΕ.

«Την ίδια ώρα», αναφέρει ακόμα, «ο Υπουργός Εμπορίου της Υγείας κινεί απαράδεκτη δίωξη σε βάρος πρωτοπόρων εργαζομένων στο πρώην ΨΝΑ Δαφνί, οι οποίοι βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή για την προστασία των ασθενών και των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς το καλοκαίρι. Αυτό που ενοχλεί είναι η φωνή των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία που αντιπαλεύουν την τραγική υποστελέχωση σε βάρος της ψυχικής υγείας κι ασφάλειας των ασθενών και υγειονομικών».

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«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, το ΚΚΕ καλεί τον λαό σε αγωνιστική συμπόρευση και αγώνα για αποκλειστικά δημόσιες δομές Ψυχικής Υγείας, στελεχωμένες με όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, για δωρεάν υπηρεσίες και με κύριο προσανατολισμό την πρόληψη, σε σύγκρουση με την πολιτική ΕΕ και κυβερνήσεων, που λογαριάζουν ακόμα και την ψυχική υγεία ως "κόστος" και πεδίο κερδοφορίας» τονίζει, καταλήγοντας, η ανακοίνωση του κόμματος.