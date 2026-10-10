Τη Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφθεί το Ηράκλειο και το Λασίθι, ην Τρίτη θα περιοδεύσει σε χωριά του Ρεθύμνου. Τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ θα συνοδεύει κλιμάκιο του κόμματος με επικεφαλής τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Μίλτο Χατζηγιαννάκη που θα έχει επαφές και συναντήσεις στα Χανιά.

Διήμερη περιοδεία στην Κρήτη θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα και την Τρίτη, ο Αλέξης Τσίπρας, με τον πρόεδρος της ΕΛΑΣ να έχει στο επίκεντρο των επαφών και των συναντήσεων τις πρόσφατες καταστροφές από τις πλημμύρες, τα ζητήματα των υποδομών (ΒΟΑΚ, νοσοκομεία, κ.α) αλλά και η αναπτυξιακή προοπτική του νησιού.

Παράλληλα, όμως, ο πρώην πρωθυπουργός έχει στόχο να αλλάξει τον εκλογικό χάρτη της Μεγαλονήσου, ο οποίος στις εκλογές του 2023 «βάφτηκε γαλάζιος», δίνοντας και μεγάλη ενίσχυση στον κρητικό Νίκο Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ.

Στο επίκεντρο οι πληγείσες περιοχές

Η πρόσφατη κακοκαιρία άφησε πίσω της τεράστιες καταστροφές στην Κρήτη, με αρκετούς να ισχυρίζονται ότι είναι ανάλογες του «Ντάνιελ», που χτύπησε το 2023, τη Θεσσαλία. Επομένως, είναι απολύτως λογικό ότι ο κ.Τσίπρας επέλεξε τη Μεγαλόνησο ως τον πρώτο σταθμό των περιοδειών που ετοιμάζει ανά την Ελλάδα.

Έχοντας, σχετικά, νωπή ακόμα μια φυσική καταστροφή -τον σεισμό στο Αρκαλοχώρι, όπου οι κάτοικοι ζουν ακόμα σε κοντέινερ- οι κρητικοί δεν έχουν λόγους να αισιοδοξούν για την κυβερνητική αρωγή στην αποκατάσταση των καταστροφών. Υπό αυτό το πρίσμα, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ θα επιχειρήσει να πιέσει από τη μία την κυβέρνηση για την παροχή βοήθειας και από την άλλη να μεταφέρει στους κατοίκους τη δική του πρόταση – αφού ενημερωθεί με ακρίβεια για το τι έχει συμβεί.

Τη Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφθεί το Ηράκλειο και το Λασίθι, ην Τρίτη θα περιοδεύσει σε χωριά του Ρεθύμνου. Τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ. θα συνοδεύει κλιμάκιο του κόμματος με επικεφαλής τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, Μίλτο Χατζηγιαννάκη που θα έχει επαφές και συναντήσεις στα Χανιά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το εν λόγω κλιμάκιο θα είναι αρκετά μεγάλο – ξεκάθαρο δείγμα του βάρους που ρίχνει στη συγκεκριμένη περιοδεία. Μεταξύ άλλων στο κλιμάκιο θα είναι οι : Φραγκίσκος Κουτεντάκης (τομεάρχης Οικονομικών), Κώστας Λαγουβάρδος (τομεάρχης Ενέργειας & Περιβάλλοντος), Θωμάς Μόσχος (τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης), Νίκοις Τρίαντος (τομεάρχης Υποδομών & Μεταφορών ), Μανώλης Πλειώνης (τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας), Γιώργος Κωνσταντινίδης (τομεάρχης Τουρισμού), Γιώργος Μπουλμπασάκος (αναπλ.τομεάρχης Υγείας) και η Ρόζα Βρεττού.

Η «μάχη» της Κρήτης

Οι τέσσερις νομοί της Κρήτης, δίνουν συνολικά 16 βουλευτές. Όχι πολλοί, αλλά ούτε και λίγοι. Ωστόσο, το «γόητρο» του νικητή στις εκλογικές περιφέρειες του νησιού, είναι μεγάλο για όλους. Ειδικά για τους κρητικούς Κυριάκο Μητσοτάκη και Νίκο Ανδρουλάκη.

Αρχικά, είναι σαφές πως η Κρήτη αποτελεί -μαζί με την Αχαΐα- το μεγαλύτερο «προπύργιο» της Δημοκρατικής Παράταξης, διαχρονικά. Και ανεξάρτητα από το πιο είναι το μεγάλο της κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πρώτο κόμμα και στους τέσσερις νομούς του νησιού, στις εκλογές του 2019, όπου σχεδόν ολόκληρη η χώρα βάφτηκε «γαλάζια».

Η κατάσταση, όμως, άλλαξε άρδην το 2019, όπου η Νέα Δημοκρατία «έβαψε γαλάζια» ολόκληρη την περιφέρεια, ενώ το ΠΑΣΟΚ βγήκε δεύτερο στους τρεις από τους τέσσερις νομούς, εκτοπίζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ στην τρίτη θέση.

Επομένως, το στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα δεν είναι απλά το να κατορθώσει να φέρει την Κρήτη πίσω στη Δημοκρατική Παράταξη, αλλά συγκεκριμένα στην ΕΛΑΣ. Η υπόθεση δεν είναι εύκολη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξακολουθεί να είναι ισχυρός και να εκμεταλλεύεται στο έπακρο την κρητική του καταγωγή.

Η αύξηση των ποσοστών της Χαριλάου Τρικούπη στις προηγούμενες εκλογές, οφείλεται εν πολλοίς στον αρχηγό του. Και αυτό δεν μπορεί να του το αρνηθεί κανείς, ακόμα και οι σκληρότεροι αντίπαλοι του. Κρητικός είναι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που θέλει να διατηρήσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας στη γενέτειρα της οικογένειας του.