Το μήνυμα συσπείρωσης και η κίνηση υψηλού ρίσκου - Τι συζητούν στη ΝΔ - Πώς διαβάζει το μήνυμα η πλευρά Σαμαρά.

O K. Μητσοτάκης έβαλε τον προσωπικό εκλογικό πήχη στο 25%. Αν η Ν.Δ. λάβει μικρότερο ποσοστό την πρώτη Κυριακή, φεύγει. Αν λάβει πάνω από 25%, μένει. Και τώρα όλοι σπεύδουν να λύσουν το «αίνιγμα».

Σήκωσε το… γάντι

Γεγονός είναι ότι για πρώτη φορά ο Κ. Μητσοτάκης σηκώνει το… γάντι και απαντά στα σενάρια αλλαγής πρωθυπουργού - εν κινήσει - στις εκλογές. Απάντηση που συνδέεται και με την επόμενη μέρα στη Ν.Δ. Και λέει ευθαρσώς ότι αν η Ν.Δ. πέσει κάτω από το 25% θα αποχωρήσει ανοίγοντας θέμα διαδοχής.

Το προφανές είναι ότι ο Κ. Μητσοτάκης δεν είχε σκοπό να πετάξει λευκή εκλογική… φανέλα. Ή να ανοίξει μόνος του θέμα διαδοχής δείχνοντας ηττοπάθεια. Το αντίθετο.

«Αδιανόητο» το 25% εκτιμούν στο Μαξίμου

Κυβερνητικοί παράγοντες εκτιμούν ότι ο πήχης του 25% μπήκε από τον πρωθυπουργό ακριβώς επειδή θεωρεί «αδιανόητο» το σενάριο να πέσει η Ν.Δ. τόσο χαμηλά. Υπό αυτήν την έννοια ο Κ. Μητσοτάκης στέλνει σε όλους το μήνυμα ότι ματαιοπονούν όταν σκαρφίζονται σενάρια ανατροπής του στις εκλογές.

Και κάπως έτσι πιστεύει ότι «καίει» από τώρα τα συγκεκριμένα σενάρια προειδοποιώντας ότι με όποιο άλλο ποσοστό άνω του 25% δεν διαπραγματεύεται ούτε την ισχύ του ούτε την πρωτοκαθεδρία του σε οποιοδήποτε κυβερνητικό σχήμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αποδέκτες του μηνύματος Μητσοτάκη

Το μήνυμα Μητσοτάκη έχει αποδέκτη πρωτίστως τον Αντώνη Σαμαρά και όλους όσοι από τη Ν.Δ. επιθυμούν την ανατροπή του. Και δευτερευόντως όσα κόμματα της αντιπολίτευσης ποντάρουν στο ίδιο… χαρτί.

Ταυτόχρονα ο πρωθυπουργός θέτοντας τον πήχη στο 25% χτυπάει και ένα ηχηρό καμπανάκι «συσπείρωσης» στο δυσαρεστημένο εκλογικό Σώμα της Ν.Δ. Θέτοντας το «προ των ευθυνών» του. Υπό την έννοια ότι τους προειδοποιεί ότι αν την α΄ Κυριακή προτιμήσουν μαζικά την «ψήφο διαμαρτυρίας» τότε απλώς δεν θα υπάρχει Κ. Μητσοτάκης.

Το δίλημμα προς τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Ν.Δ

Γιατί, όμως, ο πρωθυπουργός θεωρεί ότι η κοινωνία νοιάζεται για την παρουσία ή την απουσία του; Διότι σύμφωνα με τα focus group της κυβέρνησης η «ψήφος εμπιστοσύνης» στο πρόσωπο του Κ. Μητσοτάκη υπερβαίνει κατά πολύ τα ποσοστά που παίρνει το κόμμα του, η Ν.Δ.

Έτσι ο κ. Μητσοτάκης επιχειρεί να ασκήσει έμμεση πίεση τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους του.

Έξυπνη κίνηση ή κίνηση υψηλού ρίσκου;

Η κίνηση Μητσοτάκη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «έξυπνη» ή και «κίνηση - ρίσκο». Διότι ξαφνικά μπαίνει στην προεκλογική συζήτηση ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Το 25%. Δημιουργώντας σε κάποιους τον συνειρμό της ηττοπάθειας. Διότι όταν ένας ψηφοφόρος ακούει τον πρωθυπουργό του 41% να κατεβάζει τον προσωπικό πήχη στο 25% σκέφτεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Και ότι το «κλειδωμένο» 30% μπορεί να μην ισχύει.

Το αν αυτή η κίνηση δημιουργεί αίσθημα συσπείρωσης ή αντισυσπείρωσης στον ψηφοφόρο της Ν.Δ. μένει να φανεί.

Αιφνιδιασμός στην κυβέρνηση

Οι αντιδράσεις από τα ίδια τα κυβερνητικά στελέχη ποικίλες αφού κάποιοι έμοιαζαν απολύτως αιφνιδιασμένοι.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί έπρεπε να βάλει τον πήχη στο 25% για την παραμονή του στη Ν.Δ. Ο Αντώνης Σαμαράς πήρε 18% και παρέμεινε αρχηγός» αναρωτήθηκε υπουργός εκτιμώντας ότι η σημερινή ηγεσία δεν χρειάζεται να βάλει μόνη της τα χέρια της για να βγάλει τα μάτια της.

Οι πιο ψύχραιμοι διάβασαν ρεαλιστικά την αποστροφή Μητσοτάκη.

«Ο Μητσοτάκης είπε το αυτονόητο. Αν η Ν.Δ. πέσει κάτω από το 25% και χάσει το μπόνους δεν μπορεί να διεκδικήσει β΄ κάλπες και προφανώς θα υπάρξουν εξελίξεις και εντός της Ν.Δ.» σχολιάζει κορυφαίος κυβερνητικός παράγοντας.

Πώς «διαβάζει» το 25% το στρατόπεδο Σαμαρά

Η νέα τακτική του Κ. Μητσοτάκη μπήκε και στο μικροσκόπιο του επιτελείου Σαμαρά. «Ότι και να κάνει ο Μητσοτάκης δεν αλλάζει την δική μας στρατηγική» σχολιάζει πολιτικός φίλος του πρώην πρωθυπουργού.

Διότι πολύ απλά οι ίδιοι κάνουν την εκτίμηση εδώ και καιρό ότι η Ν.Δ. οριακά βρίσκεται στο 25% σήμερα.

Πίσω από την νέα τακτική του πρωθυπουργού βλέπουν την προσπάθεια του να παρουσιάσει την κόντρα Μητσοτάκη- Σαμαρά ως «προσωπική» και όχι ως «πολιτική» διαφορά.

Στόχος η αλληλοεξουδετέρωση

Περνώντας το μήνυμα ότι ο «γαλάζιος» εμφύλιος έχει μόνο στόχο την ανατροπή του Κ. Μητσοτάκη ώστε με έναν νέο αρχηγό να επιστρέψει ο Αντώνης Σαμαράς στη Ν.Δ. «Μακριά από εμάς αυτά τα σενάρια» λένε και προσθέτουν «Οι λόγοι της διαφοράς μας είναι βαθιά πολιτικοί».

Και κάπως έτσι σήμανε ο γαλάζιος εμφύλιος. Με τον Κ. Μητσοτάκη να προσπαθεί να απενεργοποιήσει την «βόμβα» Σαμαρά και τον Αντώνη Σαμαρά να προσπαθεί να απενεργοποιήσει την «βόμβα» Μητσοτάκη.