Τη δικιά του εκδοχή για όσα συνέβησαν με την Άννα Παπαδοπούλου δίνει ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος.

Σε κατηγορηματική διάψευση των ισχυρισμών της αναπληρώτριας εκπρόσωπου Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννας Παπαδοπούλου, προχώρησε ο επικεφαλής Αυτοοργάνωσης του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, η οποία τον κατηγορεί για υβριστική επίθεση και απόπειρα σωματικής βίας εναντίον της.

Αφορμή για τη «διαμάχη» ανάμεσα στην Άννα Παπαδοπούλου και τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, η οποία θα ακολουθήσει τη δικαστική οδό, στάθηκε περιστατικό στην εκπομπή «Χωρίς Χρώμα» του ART TV. Σύμφωνα με την κ. Παπαδοπούλου, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος φέρεται να την αποκάλεσε «σκουπίδι», ενώ αποπειράθηκε να κινηθεί απειλητικά σε βάρος της. Παρόν στο περιστατικό ήταν ο βουλευτής της ΝΔ, Λευτέρης Κτιστάκης, ο οποίος προσπάθησε να ηρεμήσει την Άννα Παπαδοπούλου.

Με ανάρτησή του, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος τονίζει ότι σέβεται τον πολιτικό διάλογο και τους δημοκρατικούς κανόνες αυτού. Όσο αφορά αυτά που ειπώθηκαν στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης, δήλωσε ότι έχει απολογηθεί.

Ωστόσο, όπως ο ίδιος αναφέρει, υπάρχει παραποίηση των γεγονότων από την Άννα Παπαδοπούλου. «Η δημόσια σύσταση της Παπαδοπούλου να πάρω «ένα ηρεμιστικό» δεν συνάδει με τον πολιτικό διάλογο. Η πολιτική διαφωνία απαντάται με επιχειρήματα, όχι με εκφράσεις πρωτίστως προσβλητικές για συνανθρώπους μας με προβλήματα ψυχικής υγείας».

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