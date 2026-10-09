Η Έφη Αχτσιόγλου προ ημερών είχε εμφανιστεί σε εκδήλωση της ΕΛΑΣ, στο Ίλιον.

Η Έφη Αχτσιόγλου εγγράφηκε ως μέλος της ΕΛΑΣ.

Η πρώην υπουργός Εργασίας, η οποία το καλοκαίρι είχε παραιτηθεί από βουλευτής, γράφτηκε μέλος της ΕΛΑΣ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην στο in.gr.

Στο βίντεο η Έφη Αχτσιόγλου αστειεύτηκε ότι θα εγγραφεί εκείνη την ώρα όπως έκανε η τηλεοπτική Θεοπούλα, σε βίντεο με τον Αλέξη Τσίπρα. «Ορίστε αυτή είναι η δική μας ηθική επανάσταση, τα λέει ο πρόεδρος» είπε η Έφη Αχτσιόγλου στο βίντεο. Στη συνέχεια επέλεξε τον τομέα ενδιαφέροντος της την «Εργασία».

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μέσα μου είπε πολύ κατασταλαγμένη. Είμαι πολύ κατασταλαγμένη για το τι πρέπει να γίνει πολιτικά» είπε η Έφη Αχτσιόγλου αναφερόμενη στην εγγραφή της.

«Άντε και σε καλή μεριά» είπε κλείνοντας την πλατφόρμα της ΕΛΑΣ, η Έφη Αχτισόγλου

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Πρόκειται για τη φυσική εξέλιξη των πραγμάτων, καθώς η ίδια είχε δηλώσει στο πρόσφατο παρελθόν ότι παρακολουθεί με ενδιαφέρον το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ προ ολίγων ημερών είχε εμφανιστεί σε εκδήλωση της Συμπαράταξης, στο Ίλιον.

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Όπως είχε γράψει «Ο Πληροφοριοδότης» του Dnews, η πρώην βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς βρέθηκε την Τετάρτη (7/10), στη σύσκεψη μελών της ΕΛΑΣ στο Ίλιον, όπως επιβεβαιώνεται από φωτογραφία που ανέβηκε στο facebook από το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ στον Δυτικό Τομέα (Β2), Ζήση Καπράνα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 2 Ιουνίου η Έφη Αχτσιόγλου είχε αποχωρήσει από την ΚΟ της Νέας Αριστεράς, υποβάλλοντας παράλληλα την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα, με την έδρα της να πηγαίνει, τότε, στον Γιάννη Δραγασάκη.

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