«Απέναντι στον φασισμό δεν χωρούν ίσες αποστάσεις, συμψηφισμοί και σιωπή», τονίζει η αναπλ. εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου.

Τη χθεσινή επίθεση ακροδεξιών με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα καταδίκασε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννα Παπαδοπούλου, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για ένα ακόμη περιστατικό βίας.

Αντίθετα, αποτελεί ευθεία επίθεση στη Δημοκρατία, στην ελευθερία και στο δικαίωμα κάθε ανθρώπου να εκφράζει τις πολιτικές του πεποιθήσεις χωρίς να φοβάται για τη ζωή του.

Η κ. Παπαδοπούλου αναφέρει ότι «έξι χρόνια μετά την ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής, ο φασισμός επιχειρεί να σηκώσει ξανά κεφάλι. Με απειλές, με εκφοβισμό, με μαχαίρια».

Στην ανακοίνωσή της, η Άννα Παπαδοπούλου εκφράζει την επιτακτική ανάγκη για τη σύλληψη των δραστών, ζητώντας να διερευνηθούν οι διασυνδέσεις τους με οργανωμένους νεοναζιστικούς πυρήνες. Η Πολιτεία οφείλει να προστατεύσει τους πολίτες και να μην επιτρέψει την αναβίωση των ταγμάτων εφόδου.

«Ο φασισμός δεν είναι μια ακόμη πολιτική άποψη. Είναι η βία που επιχειρεί να καταργήσει το δικαίωμα του άλλου να έχει άποψη», λέει η Άννα Παπαδοπούλου.

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