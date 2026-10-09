Την έμπρακτη συμπαράστασή του στο θύμα της επίθεσης στην Ελευσίνα έδειξε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Το 32χρονο θύμα της φασιστικής επίθεσης στην Ελευσίνα, που νοσηλεύεται στο Τζάνειο Νοσοκομείο, επισκέφθηκε ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Ο κ. Σακελλαρίδης έδειξε τη συμπαράστασή του προς τον 32χρονο, τονίζοντας ότι ούτε φοβούνται τους φασίστες, ούτε θα κάνουν βήμα πίσω.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής της Νέας Αριστεράς τόνισε «Δύο εβδομάδες μετά την αποφυλάκιση Κασιδιάρη, οι φασίστες βγαίνουν από τις τρύπες τους. Δεν τους φοβάστε, δεν κάνουμε βήμα πίσω».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι τέτοιες πρακτικές, όπως μαχαίρια, τραμπουκισμοί και επιθέσεις, είναι κάτι που οι φασίστες γνωρίζουν καλά.

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Το χρονικό της επίθεσης

Η αιματηρή επίθεση σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00 στην οδό Κωνσταντινουπόλεως Ελευσίνα, όταν δύο άτομα που επέβαιναν σε μηχανή και ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο, πλησίασαν τον 32χρονο έξω από το σπίτι του και τον μαχαίρωσαν στον μηρό και στη κοιλιά.

Ένας περαστικός που είδε το συμβάν επενέβη, με αποτέλεσμα οι δράστες να τραπούν σε φυγή. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας και από εκεί στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Από αστυνομικές πηγές έγινε γνωστό ότι το περιστατικό σχετίζεται πιθανώς με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή μεταξύ ακροδεξιών και αντιφασιστών