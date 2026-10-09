Την ανάγκη για πραγματικά μέτρα στην καταπολέμηση της ακρίβειας επισήμανε για άλλη μία φορά η ΕΛΑΣ.

Για πλήρη διάψευση της κυβερνητικής εικόνας για τον πληθωρισμό κάνει λόγο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, επικαλούμενη τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικότερα, ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο του 2026 εκτινάχθηκε στο 5%, σε σχέση με το 1,9%.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ακόμη και η μικρή συνολική αύξηση στα τρόφιμα κρύβει μεγάλες ανατιμήσεις σε βασικά είδη της καθημερινότητας: μοσχάρι +12,3%, αρνί και κατσίκι +9,7%, αυγά +6,6%, χοιρινό +4,4% και ψωμί +2%.

Την ίδια ώρα, η στέγαση αυξήθηκε κατά 14,7% και οι μεταφορές κατά 11,3%. Ο λογαριασμός του νοικοκυριού γίνεται ακόμη βαρύτερος από τις αυξήσεις στο φυσικό αέριο κατά 55,2%, στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2%, στο πετρέλαιο κίνησης κατά 38,8%, στη βενζίνη κατά 22,5%, στο ηλεκτρικό ρεύμα κατά 15% και στα ενοίκια κατά 5,9%.

«Κάθε τόσο η κυβέρνηση καλεί την αγορά σε νέες «συμφωνίες κυρίων» και περιμένει από όσους κερδίζουν από την ακρίβεια να αυτοπεριοριστούν. Τα αποτελέσματα είναι πλέον μετρήσιμα», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Συμπαράταξη.

Η Αμαλίας τονίζει ότι η προστασία του καταναλωτή δεν μπορεί να στηρίζεται στη καλή θέληση των ισχυρών, αλλά σε απτούς ελέγχους, περιορισμός των περιθωρίων κέρδους και ουσιαστικές παρεμβάσεις στις τιμές.

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«Οι πολίτες δεν ζουν με χειραψίες και διαβεβαιώσεις. Πληρώνουν λογαριασμούς», καταλήγει η ανακοίνωση.