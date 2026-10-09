Ανακοίνωση εξέδωσε το ΚΚΕ με αφορμή της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα.

Σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις δηλώσεις του σχετικά με την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης ασκεί το ΚΚΕ, με σχόλιο του Γραφείου Τύπου του κόμματος για τη συνέντευξη του πρωθυπουργού στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Κέρδη για τους επιχειρηματικούς ομίλους

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, το «θετικό αποτύπωμα» της επίσκεψης Ρούμπιο αφορά αποκλειστικά τους οπλοβιομήχανους των ΗΠΑ, οι οποίοι, όπως υποστηρίζει, θα εισπράξουν 4 δισ. ευρώ, καθώς και τους εφοπλιστές, τους ενεργειακούς και άλλους επιχειρηματικούς ομίλους που προσδοκούν νέα κέρδη από τον Κάθετο Διάδρομο και τις υπόλοιπες συμφωνίες της «πολεμικής ατζέντας».

Το κόμμα υποστηρίζει ότι την ίδια ώρα ο ελληνικός λαός και οι υπόλοιποι λαοί της περιοχής εμπλέκονται όλο και βαθύτερα στις συνέπειες και τους κινδύνους των ενεργειακών και πολεμικών ανταγωνισμών και συγκρούσεων.

Παράλληλα, συνδέει τους ανταγωνισμούς αυτούς με τη νέα ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, σχολιάζοντας τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη περί «αερακιού» στο Αιγαίο. Όπως επισημαίνει, η εξέλιξη αυτή εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους για τους λαούς και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Τι λέει για το πετρέλαιο θέρμανσης

Αναφερόμενο στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης, το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους να μην δώσουν αξία στις σχετικές τοποθετήσεις, τις οποίες χαρακτηρίζει «πολυπροβαρισμένες».

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Όπως τονίζει, οι αναφορές αυτές γίνονται ενώ προεξοφλείται ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι πολύ ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι.

Τέλος, για το ενδεχόμενο εκλογών, το ΚΚΕ εκτιμά ότι οποιαδήποτε επόμενη κυβέρνηση, ανεξαρτήτως σύνθεσης και πρωθυπουργού, θα συνεχίσει, όπως αναφέρει, την ίδια πολιτική πολεμικής εμπλοκής και ακρίβειας, με συνέπειες για τον λαό.

Καταλήγοντας, το κόμμα υποστηρίζει ότι προς όφελος του λαού είναι να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο για την ικανοποίηση των αναγκών του, ενισχύοντας το ΚΚΕ σε όλες τις πολιτικές μάχες και στις εκλογές.