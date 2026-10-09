Στο πλευρό της Άννας Παπαδοπούλου τάσσονται Κατερίνα Μπατζελή και Βάσια Μαδέση, ενώ το ίδιο έκανε και η Έλενα Ακρίτα από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η καταγγελία της Άννας Παπαδοπούλου για εξύβριση και εκφοβισμό από τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο αποτελεί από μόνη της ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, το οποίο άπαντες έχουν την ηθική υποχρέωση να προσεγγίζουν χωρίς κομματικά «γυαλιά».

Ωστόσο, τα όσα κατήγγειλε σήμερα η ίδια περί «αντρικής σχολής» που καλλιεργείται στην «ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ» δίνουν στην υπόθεση μια ευρύτερη πολιτική διάσταση. Μια διάσταση που ενισχύεται από τις δημόσιες διαφοροποιήσεις στελεχών του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισαν το ζήτημα ο Κώστας Τσουκαλάς και ο Μιχάλης Κατρίνης.

Η υπόθεση, πλέον, ξεπερνά τα όρια μιας προσωπικής αντιπαράθεσης και θέτει ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει μια τόσο σοβαρή καταγγελία που αφορά δικό του στέλεχος. Πολύ περισσότερο όταν η ίδια η καταγγέλλουσα δεν περιορίζεται στο συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά κάνει λόγο για μια ευρύτερη πολιτική κουλτούρα και για επιθέσεις που, όπως υποστηρίζει, δέχεται από την ημέρα που αποχώρησε από το κόμμα.

Και αυτό διότι, πέρα από την ουσία των καταγγελλομένων, τίθεται πλέον και ένα ζήτημα πολιτικής στάσης, θεσμικής αντιμετώπισης και συνέπειας ανάμεσα στις αρχές που ένα κόμμα επικαλείται στον δημόσιο λόγο του και στον τρόπο με τον οποίο τις εφαρμόζει όταν καλείται να αντιμετωπίσει ένα δύσκολο περιστατικό στο εσωτερικό του.

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Παπαδοπούλου: Καλλιεργείται μια «αντρική σχολή» στην ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ

Για μια κουλτούρα «αντριλικιού» που, όπως καταγγέλλει, καλλιεργείται στην ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο η Άννα Παπαδοπούλου, με αφορμή την επίθεση που υποστηρίζει ότι δέχθηκε από τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο.

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ δεν περιορίστηκε στην καταγγελία για τη συμπεριφορά του πρώην βουλευτή, αλλά έδωσε ευρύτερες διαστάσεις στο περιστατικό, συνδέοντάς το με μια συγκεκριμένη πολιτική κουλτούρα που, κατά την ίδια, επικρατεί στο εσωτερικό του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Υπάρχει εδώ μια κουλτούρα, ένα αντριλίκι, μια αντρική σχολή. Αυτά τα ακούγαμε από άλλους, αλλά βλέπω ότι καλλιεργείται στην ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι από αυτού του είδους τις επιθέσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά η αναπληρώτρια Τύπου της ΕΛΑΣ.

Η Άννα Παπαδοπούλου ξεκαθάρισε ότι «εδώ έχουμε μια προσωπική επίθεση επί 5 λεπτά στον αέρα, δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση», επισημαίνοντας ότι ο κ. Κωνσταντόπουλος δεν της επέτρεπε να τοποθετηθεί, ενώ στη συνέχεια, εκτός κάμερας, την αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της, παρουσία άλλων προσώπων.

Ανέφερε ότι «δεν προκάλεσα ουδεμία στιγμή τον κ. Κωνσταντόπουλο σε κανένα επίπεδο», τονίζοντας ότι αισθάνθηκε απειλή από τη συμπεριφορά του και πως η συγγνώμη που της ζήτησε λίγα λεπτά αργότερα, αφότου τελείωσε η εκπομπή, δεν αναιρεί το περιστατικό. Επιπλέον, επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να κινηθεί νομικά, καθώς και το αίτημά της για διαγραφή του πρώην βουλευτή Κωνσταντόπουλου από το ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι ο ίδιος αρνείται όσα συνέβησαν.

Αναφερόμενη στην έμφυλη διάσταση του γεγονότος, σημείωσε ότι «δεν ξέρω αν ο κ. Κωνσταντόπουλος θα έκανε μια τέτοιου είδους επίθεση απέναντι σε έναν άντρα». Συνδέοντας το περιστατικό με αντίστοιχες συμπεριφορές στον δημόσιο λόγο, έκανε αναφορά σε εκφράσεις όπως «ξανθά μωρά του Τσίπρα» και στο περιστατικό με την κ. Σδούκου, που την κατηγόρησαν ότι «χαριεντίζενται με υπουργούς». Με βάση όλα αυτά, διερωτήθηκε αν «έτσι θα πάμε για τις γυναίκες στη ζωή του τόπου, στον πολιτικό βίο, με αυτό το λεξιλόγιο; Αυτή είναι η ενθάρρυνση που δίνουμε στις γυναίκες;»

Στη συνέχεια, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ δήλωσε πως η συγκεκριμένη επίθεση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, καθώς, όπως κατήγγειλε, από την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ και μετά δέχεται συστηματικά χυδαίες επιθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από επώνυμους και ανώνυμους λογαριασμούς που πρόσκεινται στην ηγετική ομάδα του συγκεκριμένου κόμματος.

«Υπάρχει μια γραμμή εδώ, την οποία ο κ. Κωνσταντόπουλος δυστυχώς την εκτέλεσε πλημμελώς και ξέφυγε. Αυτή είναι η πραγματικότητα», τόνισε η Άννα Παπαδοπούλου, κάνοντας λόγο για μια συγκεκριμένη πολιτική κουλτούρα που, όπως εκτίμησε η ίδια, καλλιεργείται στο ΠΑΣΟΚ.

Τέλος, αναφερόμενη στις συστηματικές επιθέσεις που, όπως υποστήριξε, δέχεται η ΕΛΑΣ από εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ στα τηλεοπτικά πάνελ, συνέδεσε τη στάση αυτή με την προοπτική του κόμματος να συνεργαστεί με τη ΝΔ.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «για μας πια είναι ξεκάθαρο ότι εδώ μιλάμε για ένα φύλλο συκής», υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις στην ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα αποσκοπούν στην πολιτική νομιμοποίηση μιας συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm03mmrg09h5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ηχηρό «άδειασμα» σε Κωνσταντόπουλο (και Κατρίνη) από Μπατζελή και Μαδέση

«Καμία ανοχή στον λεκτικό εκφοβισμό και στην απαξίωση, από κανέναν, σε κανέναν», αναφέρει η Κατερίνα Μπατζελή αναφορικά με την καταγγελία της Άννας Παπαδοπούλου κατά του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου για εξύβριση και εκφοβισμό, αλλά και για τη στάση που κράτησε, σήμερα στον ΣΚΑΪ, ο Μιχάλης Κατρίνης.

Η πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημειώνει πως εξεπλάγη και απογοητεύτηκε από τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε για το επεισόδιο ο βουλευτής και υπεύθυνος του ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως «η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Η σιωπηλή αποδοχή δεν προστατεύει κόμματα, πολιτικούς ή φίλους. Τους εκθέτει. Αυτό που τους προστατεύει είναι η αλήθεια, η ανάληψη ευθύνης και η σαφής οριοθέτηση».

Αναλυτικά η ανάρτηση της πρώην βουλευτού του ΠΑΣΟΚ:

«Ο εκφοβισμός, είτε κραυγάζει είτε ψιθυρίζει, παραμένει εκφοβισμός. Και η σιωπή απέναντι του είναι συνενοχή.

Παρακολούθησα σήμερα, 9 Οκτωβρίου, στον ΣΚΑΪ, τη συζήτηση μεταξύ της Άννας Παπαδοπούλου και του Μιχάλη Κατρίνη σχετικά με την ανεπίτρεπτη συμπεριφορά του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου στην εκπομπή “Χωρίς Χρώμα” του ART.

Με εξέπληξε και με απογοήτευσε βαθιά η στάση του Μιχάλη Κατρίνη. Ο “χαμηλότερος” τόνος δεν αλλάζει το περιεχόμενο εφόσον υιοθέτησε την ίδια “τιμωριτική παπική λογική”.

Όταν η επιθετικότητα σχετικοποιείται, όταν η ευθύνη μετατοπίζεται σε εκείνη που την υπέστη και όταν η καθαρή καταδίκη αντικαθίσταται από δικαιολογίες αναπαράγεται η ίδια τιμωρητική λογική που υποτίθεται ότι αποδοκιμάζουμε.

Ο λεκτικός εκφοβισμός, η απαξίωση και το πατερναλιστικό “άκουσε να σου πω” δεν αποτελούν πολιτική αντιπαράθεση. Είναι πρακτικές επιβολής και κατάχρησης του δημόσιου λόγου. Δεν έχουν θέση στον δημοκρατικό διάλογο, πολύ περισσότερο σε έναν προοδευτικό χώρο.

Σε τέτοιες στιγμές δεν χωρούν κομματικές περιχαρακώσεις, προσωπικές φιλίες ή συμψηφισμοί. Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός δεν είναι επιλεκτικές αρχές.

Η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Η σιωπηλή αποδοχή δεν προστατεύει κόμματα, πολιτικούς ή φίλους. Τους εκθέτει. Αυτό που τους προστατεύει είναι η αλήθεια, η ανάληψη ευθύνης και η σαφής οριοθέτηση.

Καμία ανοχή στον λεκτικό εκφοβισμό και στην απαξίωση, από κανέναν, σε κανέναν».

{https://www.facebook.com/katerina.batzelib/posts/pfbid0Sz5NVsuC52iMoF3n4pdahGVpqC2pKvMCJttsV1DGuCKDn6AcwoDG6zK39qTjNxhkl}

Την αλληλεγγύη της στην Άννα Παπαδοπούλου εξέφρασε η αναπληρώτρια γραμματέας Ισότητας του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Μαδέση. Με μια αιχμηρή ανάρτηση, η Βάσια Μαδέση στρέφει τα βέλη της και προς ανθρώπους του ίδιου της του πολιτικού χώρου, υπογραμμίζοντας ότι η ισότητα και ο σεβασμός δεν μπορούν να αποτελούν αρχές «αλά καρτ», ανάλογα με την κομματική ταυτότητα εκείνου που καταγγέλλεται.

«Διαβάζω σήμερα το πρωί όσα έχουν γραφτεί με αφορμή τη δημόσια καταγγελία της Άννα Παπαδοπούλου για την εξυβριστική και εκφοβιστική συμπεριφορά που περιγράφει ότι δέχθηκε στο περιθώριο τηλεοπτικής εκπομπής. Και πραγματικά δυσκολεύομαι να κατανοήσω ορισμένες από τις αντιδράσεις.

Η εξύβριση, οι απειλές και ο εκφοβισμός δεν έχουν καμία θέση στην πολιτική αντιπαράθεση. Δεν δικαιολογούνται από την ένταση μιας συζήτησης, από καμία διαφωνία, ούτε από το ότι κάποιος θεωρεί τον συνομιλητή του “προκλητικό”. Όσα καταγγέλλει η Άννα είναι σοβαρά και δεν μπορούμε απλώς να τα προσπερνάμε.

Και όμως, διαβάζω σχόλια όπως “αυτό σου αξίζει”, “την έβαλε στη θέση της”, “να μάθει τρόπους”. Διαβάζω χαρακτηρισμούς για την προσωπικότητά της, τον τρόπο που μιλά, τις πολιτικές της επιλογές. Και αναρωτιέμαι: τι είναι αυτό που μας δυσκολεύει τόσο πολύ να πάρουμε μια ξεκάθαρη θέση απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές; Τι μας τυφλώνει; Η προσωπική εκτίμηση για κάποιον; Η κομματική μας ταύτιση; Η ανάγκη να υπερασπιστούμε έναν άνθρωπο του πολιτικού μας χώρου, ακόμη κι όταν αυτό σημαίνει ότι απαξιώνουμε εκείνον που τον καταγγέλλει;

Με προβληματίζει ιδιαίτερα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ανθρώπους που αποφασίζουν να αποχωρήσουν από έναν πολιτικό χώρο. Μπορούμε να διαφωνούμε με τις επιλογές τους, να τις κρίνουμε πολιτικά, ακόμη και αυστηρά. Δεν μπορώ όμως να δεχτώ ότι η αποχώρηση ενός ανθρώπου αποτελεί αφορμή για προσωπικές επιθέσεις και προσβολές. Ούτε ότι η πολιτική του διαδρομή μπορεί να χρησιμοποιείται για να υποβαθμιστεί μια καταγγελία σε βάρος του.

Με ενοχλεί εξίσου το πόσο εύκολα, όταν μια γυναίκα καταγγέλλει μια τέτοια συμπεριφορά, η συζήτηση μετατοπίζεται στο αν ήταν εριστική, αν προκάλεσε, αν μίλησε με τον σωστό τρόπο ή ακόμη και στο αν “εργαλειοποιεί το φύλο της”. Σαν να πρέπει πρώτα να αποδείξει ότι ήταν άψογη σε όλα για να αξίζει να αντιμετωπιστεί με σεβασμό», αναφέρει σε ανάρτησή της και προσθέτει:

«Την Άννα τη γνωρίζω προσωπικά, μέσα από την κοινή μας διαδρομή στο ΠΑΣΟΚ, και μας συνδέει μια φιλία που δεν αναιρείται από τις διαφορετικές πολιτικές μας επιλογές. Με στενοχωρεί λοιπόν και προσωπικά όλο αυτό. Αλλά δεν χρειάζεται να είναι φίλη μου μια γυναίκα για να θεωρώ απαράδεκτη την εξύβριση και τον εκφοβισμό σε βάρος της.

Εκφράζω δημόσια την αλληλεγγύη μου στην Άννα. Και με στενοχωρεί ακόμη περισσότερο όταν βλέπω τέτοιες αντιδράσεις από ανθρώπους του δικού μου πολιτικού χώρου. Η ισότητα και ο σεβασμός στη διαφορετική άποψη δεν μπορούν να είναι αρχές αλά καρτ. Δεν μπορούμε να τις επικαλούμαστε μόνο όταν καταδικάζουμε τη συμπεριφορά των πολιτικών μας αντιπάλων και να τις ξεχνάμε όταν πρόκειται για ανθρώπους με τους οποίους συμπορευόμαστε».

{https://www.facebook.com/vasia.madesi/posts/pfbid0zV3zsYW2c6vmHy6QkxmyZ62wPBcjhvLBkqipQ2cTEkHJBtyNoq54Qb6E3zQwKRjzl}

Ο Τσουκαλάς βλέπει «ιδιωτική διαφορά»

Ερωτήματα προκαλεί, πάντως, η τοποθέτηση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος, αντί να περιοριστεί στην ουσία μιας τόσο σοβαρής καταγγελίας, επέλεξε να συνδέσει τη δημοσιότητα που έχει λάβει η υπόθεση με μια προσπάθεια να μην συζητηθούν οι «αστοχίες» του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, χαρακτήρισε όσα καταγγέλλει η Άννα Παπαδοπούλου, πέραν του τηλεοπτικού διαλόγου, ως ζήτημα «ιδιωτικής διαφοράς».

«Βλέπω σήμερα να είναι το μόνο θέμα σε κάποια πάνελ και να το σηκώνει η ΕΛΑΣ ως κεντρικό θέμα, αυτό πάλι μου μοιάζει σαν μονομέτωπος απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, στο απυρόβλητο η ΝΔ, και μου μοιάζει και μια προσπάθεια –δεν το λέω για την κ. Παπαδοπούλου, το λέω για τα στελέχη της ΕΛΑΣ που είναι σήμερα στα πάνελ– να μην συζητήσουμε τις αστοχίες του κ. Τσίπρα, που δεν ήξερε ότι το καλώδιο δεν είναι καλώδιο τηλεπικοινωνίας αλλά είναι καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, το ζήτημα της αστοχίας που είπε για τους F35 και πολλά άλλα», είπε και συνέχισε:

«Θεωρώ ότι δικαίωμα του καθενός, αν έχει νιώσει θιγμένος, να κάνει ό,τι θεωρεί για να προασπίσει τον εαυτό του. Έχει δώσει εξηγήσεις ο κ. Κωνσταντόπουλος, εμείς τις θεωρούμε επαρκείς σε σχέση με το βίντεο που έχουμε δει, που είδαμε έναν οξύ διάλογο, κι οτιδήποτε άλλο είναι στα πλαίσια μιας ιδιωτικής διαφοράς», συμπλήρωσε ο κ. Τσουκαλάς.

Κατρίνης: Τι να κάνει ο άνθρωπος, να αυτοπυρποληθεί;

Ο Μιχάλης Κατρίνης θεωρεί ως αρκετή τη συγγνώμη που είπε ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, τονίζοντας μάλιστα «τι να κάνει ο άνθρωπος, να αυτοπυρποληθεί;»

«Να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Μην σας πω τώρα να πάρετε ηρεμιστικά (σ.σ. λέξη που χρησιμοποίησε χθες η Άννα Παπαδοπούλου, μετά τη λεκτική επίθεση που δέχθηκε live). Εγώ βλέπω μια έντονη συζήτηση με ένα ύφος που αναγνωρίζει ο ίδιος ο Κωνσταντόπουλος ως λάθος. Είναι πολιτική επίθεση για μια πολιτική επιλογή. Δεν ξέρω τι έγινε πίσω από τις κάμερες, γιατί αν ξεκινήσουμε να λέμε τι έγινε πριν και μετά την εκπομπή, δεν ξέρω. Ο καθένας έχει δικαίωμα… Λέω ότι υπήρχε μια έντονη πολιτική επίθεση στην κ. Παπαδοπούλου για μια επιλογή της που και για μένα είναι κατακριτέα. Οι επιλογές κρίνονται. Θα έλεγα να μην αλείφουμε βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη. Αναγάγουμε σε δήθεν πολιτικό ζήτημα μια έντονη αντιπαράθεση, που ο ίδιος ο Κωνσταντόπουλος είχε τη γενναιότητα να αναλάβει την ευθύνη. Δήθεν για στρατηγική επιλογή του ΠΑΣΟΚ. Η κ. Παπαδοπούλου παραδέχθηκε ότι είπε συγγνώμη. Τι να κάνει ο άνθρωπος, να αυτοπυρποληθεί; Αυτό που είδα ήταν μια έντονη πολιτική κριτική. Δεν είδα κάτι προσωπικό. Ήταν έντονος ο τόνος, μην δίνουμε όμως άλλες διαστάσεις», είπε στον ΣΚΑΪ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm03ac9n054p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ακρίτα: Τα δικαιώματα των γυναικών δεν μπαίνουν σε κομματικές ζυγαριές

«Ο Τομέας Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταδικάζει απερίφραστα την εκφοβιστική συμπεριφορά που καταγγέλλει ότι υπέστη το στέλεχος της ΕΛΑΣ Άννα Παπαδοπούλου από το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλο», αναφέρει η Έλενα Ακρίτα για την καταγγελία της Άννας Παπαδοπούλου κατά του Δημήτρη Κωνσταντόπουλο για εξύβριση και εκφοβισμό.

«Ας ενημερώσει κάποιος τον κ. Κωνσταντόπουλο ότι βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και η κοινωνία προχωρά. Οι γυναίκες δεν θα απολογούνται επειδή έχουν άποψη, πολιτική ταυτότητα και φωνή. Ούτε θα ανέχονται τραμπουκισμούς από όσους αδυνατούν να διαχειριστούν την πολιτική διαφωνία.

Όσο για τη δημόσια απάντηση του κ. Κωνσταντόπουλου, ο οποίος, αφού δήλωσε ότι ζήτησε συγγνώμη, έσπευσε να καταγγείλει πολιτική εργαλειοποίηση του περιστατικού, μία μόνο παροιμία ταιριάζει: “Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι”. Μόνο τα ρέστα δεν ζήτησε από την κ. Παπαδοπούλου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στέκεται στο πλευρό κάθε γυναίκας που υψώνει τη φωνή της απέναντι στον σεξισμό και την απαξίωση. Ανεξάρτητα από την κομματική της ταυτότητα», συνεχίζει η Έλενα Ακρίτα και προσθέτει: «Τα δικαιώματα των γυναικών δεν μπαίνουν σε κομματικές ζυγαριές. Και η εποχή που κάποιοι θεωρούσαν ότι μπορούν να φιμώνουν τις γυναίκες με φωνές, προσβολές και απειλές έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί.

Ας το πάρουν απόφαση».

{https://www.facebook.com/elenaakrita/posts/pfbid0gLvRVokArQPi4uu178x6g23gzCaGAeugemd8kvTWyeD3nZeMDNfdHSP4tjGoBhVkl}