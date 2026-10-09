Ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης ήρθε σε επαφή με την Επιτροπή Διεύρυνσης, ενεγράφη εκ νέου στα μητρώα του ΠΑΣΟΚ στον νομό Ηρακλείου και δήλωσε έτοιμος να βρεθεί «στην πρώτη γραμμή του αγώνα».

Μία θέση στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στο Ηράκλειο Κρήτης διεκδικεί ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης, ο οποίος κατέθεσε τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Επιτροπή Ψηφοδελτίων του κόμματος.

Ο πρώην βουλευτής Ηρακλείου, μιλώντας στο CRETAONE 102,3, αποκάλυψε ότι ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να αξιολογηθεί η υποψηφιότητά του, σφραγίζοντας έτσι και επίσημα την πολιτική του επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ, απ' όπου διαγράφηκε το 2011, όταν καταψήφισε το μνημόνιο.

Κάνοντας αναδρομή στην πολιτική του πορεία, ο κ. Μιχελογιαννάκης υπενθύμισε την παρουσία του στη ΔΗΜΑΡ και στη συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2012-2023. «Ήταν τότε μια προσπάθεια εκείνη είχε ιστορικό πρόσημο, ωστόσο έκλεισε οριστικά τον κύκλο της», τόνισε.

Η αίτηση στην Επιτροπή και ο Νίκος Ανδρουλάκης

Ο Γιάννης Μιχελογιαννάκης ανέφερε ότι ήρθε σε επαφή με την Επιτροπή Διεύρυνσης, ενεγράφη εκ νέου στα μητρώα του ΠΑΣΟΚ στον νομό Ηρακλείου και δήλωσε έτοιμος να βρεθεί «στην πρώτη γραμμή του αγώνα».

«Εκανα αίτηση για να είμαι υποψήφιος βουλευτής, όμως η απάντηση θα δοθεί από την Επιτροπή Ψηφοδελτίων, η οποία θα συνεδριάσει το επόμενο διάστημα για να εξετάσει τις υποψηφιότητες.

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Αναφερόμενος στον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι μπορεί να πείσει τους πολίτες που απομακρυνθήκαν να επιστρέψουν. Όπως επεσήμανε, το ΠΑΣΟΚ εκπέμπει πλέον σοβαρότητα, θεσμικότητα, καθαρές θέσεις και ένα κοστολογημένο, σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, αποτελώντας τον μοναδικό καταλύτη για την ανασύνθεση της δημοκρατικής παράταξης.

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