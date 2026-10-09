«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στέκεται στο πλευρό κάθε γυναίκας που υψώνει τη φωνή της απέναντι στον σεξισμό και την απαξίωση», αναφέρει η Έλενα Ακρίτα.

«Ο Τομέας Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταδικάζει απερίφραστα την εκφοβιστική συμπεριφορά που καταγγέλλει ότι υπέστη το στέλεχος της ΕΛΑΣ η Άννα Παπαδοπούλου από το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλο», αναφέρει η Έλενα Ακρίτα για την καταγγελία της Άννας Παπαδοπούλου κατά του Δημήτρη Κωνσταντόπουλο για εξύβριση και εκφοβισμό.

«Ας ενημερώσει κάποιος τον κύριο Κωνσταντόπουλο ότι βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και η κοινωνία προχωρά. Οι γυναίκες δεν θα απολογούνται επειδή έχουν άποψη, πολιτική ταυτότητα και φωνή. Ούτε θα ανέχονται τραμπουκισμούς από όσους αδυνατούν να διαχειριστούν την πολιτική διαφωνία.

Όσο για τη δημόσια απάντηση του κ. Κωνσταντόπουλου, ο οποίος, αφού δήλωσε ότι ζήτησε συγγνώμη, έσπευσε να καταγγείλει πολιτική εργαλειοποίηση του περιστατικού, μία μόνο παροιμία ταιριάζει: «Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι». Μόνο τα ρέστα δεν ζήτησε από την κ. Παπαδοπούλου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στέκεται στο πλευρό κάθε γυναίκας που υψώνει τη φωνή της απέναντι στον σεξισμό και την απαξίωση. Ανεξάρτητα από την κομματική της ταυτότητα», συνεχίζει η Έλενα Ακρίτα και προσθέτει: «Τα δικαιώματα των γυναικών δεν μπαίνουν σε κομματικές ζυγαριές. Και η εποχή που κάποιοι θεωρούσαν ότι μπορούν να φιμώνουν τις γυναίκες με φωνές, προσβολές και απειλές έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί.

Ας το πάρουν απόφαση».