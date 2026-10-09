«Όταν η επιθετικότητα σχετικοποιείται, όταν η ευθύνη μετατοπίζεται σε εκείνη που την υπέστη και όταν η καθαρή καταδίκη αντικαθίσταται από δικαιολογίες, αναπαράγεται η ίδια τιμωρητική λογική που υποτίθεται ότι αποδοκιμάζουμε», αναφέρει για τον Μιχάλη Κατρίνη η Κατερίνα Μπατζελή.

«Καμία ανοχή στον λεκτικό εκφοβισμό και στην απαξίωση, από κανέναν, σε κανέναν», αναφέρει η Κατερίνα Μπατζελή αναφορικά με την καταγγελία της Άννας Παπαδοπούλου κατά του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου για εξύβριση και εκφοβισμό, αλλά και για τη στάση που κράτησε σήμερα στον ΣΚΑΪ ο Μιχάλης Κατρίνης.

Η πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημειώνει πως εξεπλάγη και απογοητεύτηκε από τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε για το επεισόδιο ο βουλευτής και υπεύθυνος του ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως «η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Η σιωπηλή αποδοχή δεν προστατεύει κόμματα, πολιτικούς ή φίλους. Τους εκθέτει. Αυτό που τους προστατεύει είναι η αλήθεια, η ανάληψη ευθύνης και η σαφής οριοθέτηση».

Αναλυτικά η ανάρτηση της πρώην βουλευτού του ΠΑΣΟΚ:

«Ο εκφοβισμός, είτε κραυγάζει είτε ψιθυρίζει, παραμένει εκφοβισμός. Και η σιωπή απέναντι του είναι συνενοχή.

Παρακολούθησα σήμερα, 9 Οκτωβρίου, στον ΣΚΑΪ, τη συζήτηση μεταξύ της Άννας Παπαδοπούλου και του Μιχάλη Κατρίνη σχετικά με την ανεπίτρεπτη συμπεριφορά του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου στην εκπομπή “Χωρίς Χρώμα” του ART.

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Με εξέπληξε και με απογοήτευσε βαθιά η στάση του Μιχάλη Κατρίνη. Ο “χαμηλότερος” τόνος δεν αλλάζει το περιεχόμενο εφόσον υιοθέτησε την ίδια “τιμωριτική παπική λογική”.

Όταν η επιθετικότητα σχετικοποιείται, όταν η ευθύνη μετατοπίζεται σε εκείνη που την υπέστη και όταν η καθαρή καταδίκη αντικαθίσταται από δικαιολογίες, αναπαράγεται η ίδια τιμωρητική λογική που υποτίθεται ότι αποδοκιμάζουμε.

Ο λεκτικός εκφοβισμός, η απαξίωση και το πατερναλιστικό “άκουσε να σου πω” δεν αποτελούν πολιτική αντιπαράθεση. Είναι πρακτικές επιβολής και κατάχρησης του δημόσιου λόγου. Δεν έχουν θέση στον δημοκρατικό διάλογο, πολύ περισσότερο σε έναν προοδευτικό χώρο.

Σε τέτοιες στιγμές δεν χωρούν κομματικές περιχαρακώσεις, προσωπικές φιλίες ή συμψηφισμοί. Η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός δεν είναι επιλεκτικές αρχές.

Η σιωπή δεν είναι ουδετερότητα. Η σιωπηλή αποδοχή δεν προστατεύει κόμματα, πολιτικούς ή φίλους. Τους εκθέτει. Αυτό που τους προστατεύει είναι η αλήθεια, η ανάληψη ευθύνης και η σαφής οριοθέτηση.

Καμία ανοχή στον λεκτικό εκφοβισμό και στην απαξίωση, από κανέναν, σε κανέναν».

{https://www.facebook.com/katerina.batzelib/posts/pfbid0Sz5NVsuC52iMoF3n4pdahGVpqC2pKvMCJttsV1DGuCKDn6AcwoDG6zK39qTjNxhkl}

Δείτε την τοποθέτηση του Μιχάλη Κατρίνη σήμερα στον ΣΚΑΪ ενώ βρισκόταν δίπλα του η Άννα Παπαδοπούλου:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dm03ac9n054p?integrationId=40599y14juihe6ly}