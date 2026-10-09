«Τι θα λειτουργήσει και ποιος θα χαρεί περισσότερο όταν κλείσει το σχολείο; Θα χαρεί το παιδί; Θα χαρεί ο γονιός; Θα χαρεί ο εκπαιδευτικός; Ποιος τελικά θα ωφεληθεί με κλειστό σχολείο;», είπε η Σοφία Ζαχαράκη.

Το 7% αγγίζουν οι καταλήψεις στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευση με κύρια συγκέντρωση στην Αττική, όπως τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο Mega, τονίζοντας πως η κατάληψη «είναι το πιο αντικοινωνικό μέτρο το οποίο μπορεί να υπάρχει».

«Δεν υπάρχει κάτι που να αδικεί περισσότερο το παιδί που εκείνη τη στιγμή που είναι κλειστό το σχολείο δεν έχει τη δυνατότητα κάποιου άλλου παιδιού να πάει ίσως κάποιο φροντιστήριο. Και πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ενώ ακούω πάρα πολύ τα επιχειρήματα των παιδιών, θα τους καλέσω μάλιστα και τα δεκαπενταμελή στο υπουργείο για να μιλήσουμε, ενώ πηγαίνω και η ίδια σε πολλά σχολεία, ότι όταν αποφασίζουμε αυτό το μέτρο αδικούμε το συμμαθητή μας και κυρίως τον εαυτό μας».

«Τι θα λειτουργήσει και ποιος θα χαρεί περισσότερο όταν κλείσει το σχολείο; Θα χαρεί το παιδί; Θα χαρεί ο γονιός; Θα χαρεί ο εκπαιδευτικός; Ποιος τελικά θα ωφεληθεί με κλειστό σχολείο;», είπε και πρόσθεσε:

«Έχουμε ακούσει αιτήματα τα οποία είχαν να κάνουν με την εγκύκλιο των, των εκδρομών, που πράγματι φέτος το πλαίσιο είναι πιο σφιχτό. Περισσότερη προστασία και στους εκπαιδευτικούς, αλλά συγχρόνως και μεγαλύτερη διαφάνεια και ως προς τον τρόπο διενέργειας των εκδρομών. Δόθηκαν διευκρινήσεις όμως και η αλήθεια είναι ότι η ανατροφοδότηση που μας δόθηκε είναι ότι διευκολύνονται πλέον και τα διαδικαστικά».

Για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας

Όσον αφορά τις σχολικές υποδομές και ειδικότερα το περιστατικό στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, η Σοφία Ζαχαράκη σημείωσε: «Χθες ούτως ή άλλως ο δήμαρχος βγήκε και είπε ότι θέλει να ελέγξει ξανά, πέραν των ελέγχων που ούτως ή άλλως είχαν σταλεί, γιατί είχε ενεργοποιηθεί άμεσα και ο Δήμος Γαλατσίου. Αν και δεν είχαμε ούτως ή άλλως εμείς αρμόδιες υπηρεσίες, ο περιφερειακός μας διευθυντής από την αρχή ήταν εκεί. Καλέσαμε και την Πυροσβεστική. Επίσης, είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι μιλάμε για ένα ασφαλές ούτως ή άλλως κτίριο, αλλά επειδή πρέπει να εξαντληθεί κάθε περιθώριο, ειδικά ως προς τη λειτουργία του λέβητα, ο δήμαρχος έχει δεσμευτεί ότι θα γίνουν πολύ εξονυχιστικοί έλεγχοι. Θα κληθεί και το Τεχνικό Επιμελητήριο για να μπορέσουν μετά τις διαβεβαιώσεις να ξαναμπούν τα παιδιά».

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«Είναι πράγματι ένα τεράστιο σχολείο. Μιλάμε για χιλιάδες μαθητές, χιλιάδες εκπαιδευτικοί, πολλές σχολικές μονάδες μέσα. Είναι το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα. Οφείλουμε να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο και βέβαια εδώ πέρα δεν υπάρχει και περιθώριο ο ένας να μεταφέρει τις ευθύνες στον άλλον. Ο δήμαρχος βγήκε, είπε αυτό που είπε. Εγώ νομίζω ότι έπρεπε να επισπεύσει τις εργασίες, αυτό πρέπει να κάνει και από την άλλη εμείς να διασφαλίσουμε ότι η επάνοδος των παιδιών θα είναι αρμονική, αλλά και η παραμονή τους αυτές τις μέρες στο σπίτι να έχει οπωσδήποτε την απαραίτητη συνοδεία της τηλεκπαίδευσης», είπε.

Αναπληρωτές και παράλληλη στήριξη

Σχετικά με τος αναπληρωτές και την παράλληλη στήριξη στις σχολικές μονάδες, η υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι για τη φετινή σχολική χρονιά οι διαδικασίες έτρεξαν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά και έκανε λόγο για 53.000 μόνιμους διορισμούς που έχουν πραγματοποιηθεί από το 2019.

«Η μεγαλύτερη απάντηση και η μεγαλύτερη απόδειξη της ωφελείας και της ευγνωμοσύνης που νιώθουμε σε αυτά τα παιδιά είναι ότι διορίζονται. Δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο ότι θα μπορούσε το κράτος να έχει διορίσει 53.000 εκπαιδευτικούς τα τελευταία 7 χρόνια και θα βρείτε δύσκολα και άλλες ειδικότητες που να έχει γίνει αυτό. Άρα πρώτη απόδειξη ότι εδώ υπάρχει μία προσπάθεια να αλλάξουμε τον τρόπο που πραγματικά συντίθεται το προσωπικό και το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτό», είπε.

Για τις εκπαιδευτικές κινητοποιήσεις σε άλλες χώρες

Τέλος, αναφορικά με το κύμα εκπαιδευτικών κινητοποιήσεων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες λόγω περικοπών, η Σοφία Ζαχαράκη εμφανίστηκε καθησυχαστική, τονίζοντας ότι στην Ελλάδα ο προϋπολογισμός για την παιδεία παρουσιάζει αύξηση, γεγονός που επιτρέπει αυξημένες επιχορηγήσεις στα πανεπιστήμια και επενδύσεις στη φοιτητική στέγη.

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