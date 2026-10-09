Ο Ν. Ταχιάος απέρριψε ως αβάσιμα τα σενάρια περί αναβολής της επανεκκίνησης του μετροπόντικα για μετά τις εκλογές.

Επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο EΡΤNews, με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη του επικεφαλής της ΕΛΑΣ στην Κυψέλη, όπου πραγματοποίησε αυτοψία στις πολυκατοικίες που έχουν εμφανίσει ρωγμές και καθιζήσεις λόγω των έργων της Γραμμής 4 του Μετρό. Μάλιστα, ο κ. Ταχιάος τόνισε ότι πίσω από την υπόθεση υπάρχουν «μεθοδεύσεις» που επιχειρούν να χειραγωγήσουν την αγωνία των κατοίκων.

«Είναι σαφές ότι υπάρχει μια πολιτική μεθόδευση. Το βλέπουμε αυτό από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Όταν πήγε ο κ. Τσίπρας εκεί πέρα είπε πράγματα που δεν έχουν καμία βάση. Είπε να πληρώσει το ελληνικό Δημόσιο για τις αποκαταστάσεις και για τη μεταστέγαση των κατοίκων. Που αν χρειαστεί να γίνει μεταστέγαση στη φάση της αποκατάστασης, θα γίνει. Δεν είναι το ελληνικό Δημόσιο που πρέπει να πληρώσει. Είναι ο εργολάβος. Αυτή τη λέξη γιατί δεν την είπε ο κ. Τσίπρας; Ποιος ξεπλένει τις υποχρεώσεις ενός τρίτου έναντι του ελληνικού δημοσίου; Το ελληνικό Δημόσιο είναι από την πλευρά των κατοίκων», τόνισε ο Ν. Ταχιάος.

Ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι αντιλαμβάνεται την ανησυχία όσων διαπιστώνουν ρωγμές και προβλήματα στα σπίτια τους, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι η ευθύνη για την αποκατάσταση των ζημιών βαρύνει τον ανάδοχο του έργου και όχι το Ελληνικό Δημόσιο.

Αναφερόμενος στις κινήσεις των κατοίκων και στην προσφυγή τους στη Δικαιοσύνη για την εξασφάλιση εγγράφων που αφορούν τις ζημιές στα ακίνητά τους, ο υφυπουργός Υποδομών υποστήριξε ότι τα απαραίτητα στοιχεία είχαν ήδη δοθεί από την Ελληνικό Μετρό και ότι οι σχετικές πραγματογνωμοσύνες βασίστηκαν σε αυτά.

«Πίσω από όλα αυτά υπάρχουν κάποιες μεθοδεύσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν επιθυμεί να εστιάσει σε πρόσωπα και αξιώσεις που, όπως είπε, δεν σχετίζονται με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ζητήματος.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν παράγοντες που επιχειρούν να εργαλειοποιήσουν την αγωνία των κατοίκων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σπίτια τους. «Κανένας δεν θέλει να μένει σε ένα σπίτι με ρωγμές. Κανείς δεν θέλει να μένει σε ένα σπίτι που βλέπει ότι έχει προβλήματα», σημείωσε.

Όπως υποστήριξε, την ευθύνη για την αποκατάσταση των ζημιών έχει ο ανάδοχος του έργου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να επαναφέρει τα επηρεασμένα κτίρια στην πρότερη κατάστασή τους.

Πραγματογνωμοσύνες για τις ζημιές στα κτίρια της Κυψέλης

Ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι οι πραγματογνωμοσύνες δεν ανατέθηκαν από τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας ή από τον Δήμο Αθηναίων, αλλά από την Ελληνικό Μετρό, μετά από συνάντηση που είχε ο ίδιος με κατοίκους στα τέλη Ιουλίου.

Όπως εξήγησε, οι εκθέσεις έχουν δύο βασικούς στόχους: να αποτυπώσουν, στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, την κατάσταση των κτιρίων που έχουν επηρεαστεί και να καθορίσουν το πλαίσιο βάσει του οποίου θα αξιολογηθούν οι παρεμβάσεις του αναδόχου.

Ο κ. Ταχιάος σημείωσε ότι η ακριβής καταγραφή της κατάστασης κάθε κτιρίου απαιτεί αξιολόγηση των υφιστάμενων δεδομένων, ενώ οι οριστικές πραγματογνωμοσύνες θα συμβάλουν στον προσδιορισμό της έκτασης των απαιτούμενων αποκαταστάσεων.

Απαντώντας, παράλληλα, στα ερωτήματα για τα έγγραφα που ζήτησαν οι κάτοικοι, υποστήριξε ότι τα στοιχεία που ήταν απαραίτητα για την αξιολόγηση των βλαβών είχαν ήδη παραδοθεί από την Ελληνικό Μετρό. Πρόσθεσε ότι ορισμένα έγγραφα, όπως το ημερολόγιο του έργου, αποτελούν συμβατικά στοιχεία και ενδέχεται να σχετίζονται με ενδεχόμενες διαφορές μεταξύ του Δημοσίου και του αναδόχου.

Ποιος αναλαμβάνει τις αποκαταστάσεις

Ο Νίκος Ταχιάος ξεκαθάρισε ότι η ευθύνη για την αποκατάσταση των ζημιών δεν ανήκει στην Ελληνικό Μετρό, αλλά στον ανάδοχο του έργου, ο οποίος έχει συμβατική υποχρέωση να αποκαταστήσει στο ακέραιο την πρότερη κατάσταση των κτιρίων που επηρεάστηκαν.

Όπως ανέφερε, ο ανάδοχος οφείλει να προχωρήσει άμεσα στα προσωρινά μέτρα που απαιτούνται για την ασφάλεια των κατοίκων, όπως η απομάκρυνση σαθρών επιχρισμάτων και άλλες αναγκαίες καθαιρέσεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των κτιρίων.

Παράλληλα, πρέπει να εκπονήσει τις απαραίτητες μελέτες για τις εργασίες αποκατάστασης. Οι παρεμβάσεις, σύμφωνα με τον υφυπουργό, μπορούν να ξεκινήσουν σταδιακά, ανάλογα με την κατάσταση κάθε κατασκευής και την προτεραιότητα που θα δοθεί στις εργασίες.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν αποδέχεται ευθύνη έναντι του αναδόχου για το συγκεκριμένο περιστατικό, επισημαίνοντας ότι η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων θα ελεγχθεί στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας.

Γιατί δεν έχει οριστεί ημερομηνία επανεκκίνησης του μετροπόντικα

Αναφορικά με την επανεκκίνηση των εργασιών του Μετρό Πόντικα στην Κυψέλη, ο κ. Ταχιάος δήλωσε ότι δεν υπάρχει ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Όπως εξήγησε, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί απέναντι στους κατοίκους ότι οι εργασίες δεν θα ξεκινήσουν ξανά προτού διασφαλιστεί η ασφάλεια των υπερκείμενων κτιρίων, αλλά και των οικοδομών που βρίσκονται στη μελλοντική πορεία του μηχανήματος διάνοιξης της σήραγγας.

Ο υφυπουργός διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η επίδραση του μηχανήματος δεν είναι ίδια σε ολόκληρη την περιοχή. Σε σημεία όπου η σήραγγα έχει ήδη κατασκευαστεί, όπως ανέφερε, δεν ασκείται πλέον η ίδια επίδραση, ενώ σε άλλες περιοχές απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση.

Παράλληλα, απέρριψε ως αβάσιμα τα σενάρια περί αναβολής της επανεκκίνησης για μετά τις εκλογές, τονίζοντας ότι το μηχάνημα πρέπει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν για τεχνικούς λόγους, μεταξύ των οποίων η ανάγκη συντήρησης και αλλαγής των κοπτικών εργαλείων του. «Δεν θα φύγει εάν δεν υπάρξουν απαντήσεις», ήταν το μήνυμα που προκύπτει από τη θέση του υφυπουργού για την επανεκκίνηση των εργασιών.

«Το Ελληνικό Δημόσιο είναι με την πλευρά των κατοίκων»

Ο Νίκος Ταχιάος υποστήριξε ότι το Δημόσιο βρίσκεται στο πλευρό των κατοίκων και ότι δεν υπάρχει περίπτωση οι αρμόδιοι μηχανικοί ή οι δημόσιοι λειτουργοί να αφήσουν τους πολίτες χωρίς αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ελλιπής ενημέρωση μπορεί να εντείνει την ανησυχία και τη σύγχυση στην περιοχή, επισημαίνοντας την ανάγκη να γίνουν κατανοητές οι τεχνικές παράμετροι της υπόθεσης και οι υποχρεώσεις κάθε εμπλεκόμενου φορέα.

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