«Κανένα κομματικό στέλεχος δεν έχει το δικαίωμα να μετατρέπει την πολιτική διαφωνία σε έμφυλο εκφοβισμό και προσωπική διαπόμπευση», σημειώνει η ΕΛΑΣ.

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την απαξιωτική επίθεση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου εναντίον της αναπληρώτριας εκπροσώπου της ΕΛΑΣ, συντρόφισσας Άννας Παπαδοπούλου, στον τηλεοπτικό αέρα, καθώς και την εξυβριστική και απειλητική συμπεριφορά που ακολούθησε πίσω από τις κάμερες», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής / Παιδί και Οικογένεια της ΕΛΑΣ με αφορμή την καταγγελία της Άννας Παπαδοπούλου κατά του γραμματέα αυτο-οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Κωνσταντόπουλου, ότι την εξύβρισε εκτός αέρα και πως κινήθηκε απειλητικά εναντίον της.

«Οι προσβολές, ο εκφοβισμός και η στοχοποίηση μιας γυναίκας επειδή υπερασπίζεται τις πολιτικές της επιλογές αποτελούν σαφή εκδήλωση έμφυλης βίας στον πολιτικό στίβο την πολιτική ζωή και ευθεία προσβολή της προσωπικής αξιοπρέπειας. Τέτοιες συμπεριφορές αναπαράγουν πατριαρχικά αντανακλαστικά που στόχο έχουν να φιμώσουν τις γυναικείες φωνές στον δημόσιο λόγο και να πλήξουν την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στα κοινά», συνεχίζει ο Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής / Παιδί και Οικογένεια της ΕΛΑΣ και καταλήγει: «Κανένα κομματικό στέλεχος δεν έχει το δικαίωμα να μετατρέπει την πολιτική διαφωνία σε έμφυλο εκφοβισμό και προσωπική διαπόμπευση».