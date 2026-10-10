Μόνο στην Αθήνα δεν ακούγεται τίποτα κακό για την Αμερικανίδα πρέσβειρα.

Δεν είναι μόνο η Wall Street Journal που επανήλθε αποκαλύπτοντας ότι η Γκίλφοϊλ φέρεται να ζήτησε από δωρητή του Τραμπ να καλύψει οφειλή της 100.000 δολαρίων στην American Express, προσφέροντας ως αντάλλαγμα πρόσβαση σε υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη.

Η βρετανική εφημερίδα Guardian αναδεικνύει την πίεση που δέχθηκε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο να απαντήσει για τις καταγγελίες σχετικά με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ο Ρούμπιο απέφυγε να τις σχολιάσει επί της ουσίας, ενώ είχε προηγουμένως υπερασπιστεί το έργο της πρέσβειρας.

Το Associated Press μετέδωσε ότι και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς τοποθετήθηκε για την υπόθεση. Δήλωσε αντίθετος στην πώληση πρόσβασης σε κυβερνητικούς αξιωματούχους, χωρίς όμως να υιοθετήσει τις συγκεκριμένες καταγγελίες.

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde αναφέρθηκε στις καταγγελίες για πιέσεις προς κυβερνήσεις των Βαλκανίων, με σκοπό την προώθηση αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η βρετανική Daily Mail παρουσιάζει επιπλέον καταγγελίες για πολυτελή ταξίδια, ιδιωτικά αεροσκάφη, σαμπάνιες, ακριβά δείπνα και τη στενή σχέση της με τον λομπίστα Χρήστο Μαραφάτσο.

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Στις 8 Οκτωβρίου υποστήριξε, επικαλούμενη πηγές, ότι έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα από τον Γενικό Επιθεωρητή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Ωστόσο, η αρμόδια υπηρεσία δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε την ύπαρξη έρευνας.

Το συμπέρασμα είναι ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει γίνει εμβληματικό πρόσωπο για τις αντιΤραμπ δυνάμεις ως σύμβολο του πολιτικού παραδείγματος που εκπροσωπεί ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η σχετική συζήτηση στη χώρα μας είναι αναιμική, αν όχι απαγορευμένη.

Α.