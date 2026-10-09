Από την αρχική αμηχανία του Μαξίμου στην ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Σκουλού.

Χρειάστηκαν δύο εβδομάδες από τη δημόσια προαναγγελία της υποψηφιότητας Σκουλού από τον Άδωνι Γεωργιάδη για να την «επικυρώσει» με επίσημη ανακοίνωση και την... καθιερωμένη φωτογραφία ο πρωθυπουργός.

«Με απόφαση του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθεί στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιος στην εκλογική Περιφέρεια Β΄ Πειραιώς ο Δημήτρης Σκουλός», αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου του Μεγάρου Μαξίμου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 27 Σεπτεμβρίου ο κ. Γεωργιάδης με το... εκρηκτικό ταμπεραμέντο του είχε ανακοινώσει πως ο κ. Σκουλός, ο οποίος τον κερδίζει και στο τένις, θα είναι υποψήφιος με τη ΝΔ στη Β' Πειραιά, φέρνοντας σε αμηχανία το πρωθυπουργικό επιτελείο...

Ν.Α.