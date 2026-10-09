Δεν πρέπει να παραξενεύει κανέναν η χτεσινή επίθεση του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΗ – και στο fund CVC.

Η πρωτοφανής επίθεση που εξαπέλυσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας στη ΔΕΗ –και στο fund CVC για τους πιο παρατηρητικούς– μάλλον δεν θα πρέπει να προξενεί εντύπωση. Περισσότερο σε νέα κανονικότητα πρέπει να αρχίσει να παραπέμπει. Και εξηγούμαστε:

Το προσεχές διάστημα και μέχρι τις εκλογές το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού αναμένεται να έχει ως αιχμή του δόρατος τα ζητήματα της ακρίβειας, δεδομένου πως αυτό αποτελεί και το υπ' αριθμόν ένα θέμα που απασχολεί τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας έχει αποφασίσει ωστόσο να μη μείνει σε γενικόλογες καταγγελίες, αλλά να κάνει «ταληράκια» με συγκεκριμένα νούμερα ποιοι και πόσο κερδίζουν από το πρωτοφανές κύμα ακρίβειας, το οποίο παρεμπιπτόντως θα λάβει διαστάσεις ακόμα μεγαλύτερου τσουνάμι τον χειμώνα που έρχεται. Με λίγα λόγια, βούτυρο στο ψωμί όποιου θέλει να κάνει ουσιαστική αντιπολίτευση.

Γι' αυτό και σε κάθε ευκαιρία θα «προσωποποιεί» τους ευνοημένους της ακρίβειας και της οικονομικής πραγματικότητας βίαιης αναδιανομής πλούτου που διαμορφώνουν οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Είτε με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, της οποίας προΐσταται ο Γιώργος Στάσσης ως προσωπική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη, είτε με τα σούπερμάρκετ που «κρύβουν» κέρδη δισεκατομμυρίων σε πολυδαίδαλα εταιρικά σχήματα, είτε με τις τράπεζες.

Ε.Σ.