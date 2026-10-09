Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος είχε πρωταγωνιστήσει σε επεισόδιο στο πλαίσιο συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΙΝΑΛ.

Το όνομα του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου αναφέρθηκε και πάλι, μετά από χρόνια (δεν κατάφερε να επανεκλεγεί βουλευτής το 2023), στις πολιτικές στήλες των ΜΜΕ, αλλά όχι για λόγο που θα έπρεπε κάποιος να αισθάνεται υπερήφανος.

Πέρα από τη συμπεριφορά του μπροστά στην κάμερα απέναντι στην Άννα Παπαδοπούλου, η αναπληρώτρια Τύπου της ΕΛΑΣ τον καταγγέλλει –και μάλιστα προτίθεται να προσφύγει στη Δικαιοσύνη– για εξύβριση και εκφοβισμό μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΡΤ.

Το όνομά του μας θύμισε δύο περιστατικά από το παρελθόν.

Το πρώτο ήταν όταν πρωταγωνίστησε σε ένα επεισόδιο που λίγο έλειψε να καταλήξει σε χειροδικία, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΙΝΑΛ, τον Οκτώβριο του 2021. Τότε, εν μέσω έντονων διαφωνιών για τις διαδικασίες των εσωκομματικών εκλογών, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος κινήθηκε οργισμένος προς το προεδρείο, με αποτέλεσμα να έρθει σε σφοδρή αντιπαράθεση με τον τότε υπεύθυνο Οργανωτικού, Σωτήρη Μάνεση. Χρειάστηκε μάλιστα η παρέμβαση άλλων στελεχών για να μην ξεφύγει ακόμη περισσότερο η κατάσταση, με τις κάμερες να καταγράφουν το περιστατικό.

{https://www.youtube.com/watch?v=OSTZRdfwoVA}

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Το δεύτερο περιστατικό δεν είχε ούτε εντάσεις ούτε αντιπαραθέσεις. Είχε, όμως, κάτι που δύσκολα ξεχνιέται, ακόμη κι αν έχουν περάσει έντεκα χρόνια.

Ήταν το 2015, όταν ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος έκανε ένα από τα επικότερα σαρδάμ που έχουν ακουστεί μέσα στη Βουλή, το οποίο σχολιάστηκε και φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Ράδιο Αρβύλα». Ο τότε βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να πει από το βήμα της Ολομέλειας «Brussels Group», αλλά κατάφερε –γιατί περί κατορθώματος πρόκειται– να εκστομίσει το αλησμόνητο «Αθεσκεμπρασκελζεγκγκρουπ».

{https://www.youtube.com/watch?v=Y3NSfJVzLgE}

Μ. Καλ.