Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Ανακοινώθηκαν οι νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Πρόκειται για προσλήψεις της Β2 φάσης, στο πλαίσιο να κλείσει η ψαλίδα με τα χιλιάδες κενά που καταγράφονται στα σχολεία.

Δείτε ΕΔΩ τα αποτελέσματα

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

(α)​25 εκπαιδευτικοί στην Παράλληλη Στήριξη και

(β)​939 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:

(α)​22 εκπαιδευτικοί στην Παράλληλη Στήριξη και

(β)​1000 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση.

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, είκοσι (20) προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων Β/θμιας Εκπ/σης, εκ των οποίων δεκαεννέα (19) στη Γενική Εκπαίδευση και ένας (1) στην Παράλληλη Στήριξη.

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-Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Επισης, προσλαμβάνονται 86 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2026-2027, για την κάλυψη λειτουργικών κενών ως εξής:

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) - 20

Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) - 12

Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) - 4

Στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ → 50

Προσλήψεις στα ΔΗΜΩΣ

Ως προσωρινοί αναπληρωτές, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, προσλαμβάνονται 4 εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της υπό στοιχεία 53/ΔEΔΗΜΩΣ/14.08.2026 (ΑΔΑ: Ε7ΘΑ46ΝΚΠΔ-ΡΜΘ) Πρόσκλησης στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Οι προσλαμβανόμενοι/-ες οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 15 έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026.

Επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να ανατρέξουν στην διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes όπου έχουν αναρτηθεί οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Αιτήσεις - Sms

Ημερομηνίες τρέχουσας φάσης πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Γενικής Εκπαίδευσης καθώς και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ):

-Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026.

-Οι αναπληρωτές θα πληροφορηθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.

-Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας από τη Πέμπτη 15 έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026 , απευθείας στην σχολική μονάδα, στα ΚΕΔΑΣΥ και στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.), ανά περίπτωση πρόσληψης. Eάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα σε μια από τις σχολικές μονάδες της ομάδας σχολείων στην οποία τοποθετούνται στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

Σημειώνεται ότι οι αναπληρωτές που προσλαμβάνονται σε Καλλιτεχνικά και Μουσικά Σχολεία, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ) στα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων (ΕΚΚΝ), σε Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής & Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) και στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (ΣΕΠ) δεν υποβάλλουν την ανωτέρω Αίτηση-Δήλωση Προτίμησης Τοποθέτησης.

Γενικές οδηγίες για κάθε κατηγορία πρόσληψης αναπληρωτών

Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 14:30 της εκάστοτε ημέραςπου έχει οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες ενημέρωσης στα πληροφοριακά συστήματα ΕΡΓΑΝΗ και Διαύγεια.

-Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές που δύνανται να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr, θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τη σύμβασή τους μέχρι τις 14:59 της ίδιας μέρας που παρουσιάζονται στα σχολεία.Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για τη σύναψη της σύμβασης εργασίας από τις 00:01 έως τις 14:59 της ίδιας ημέρας.

- Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.

Σημείωση:

-Οι εκπαιδευτικοί μειωμένου ωραρίου (ΑΜΩ) που επαναπροσλαμβάνονται ως πλήρους ωραρίου (ΑΠΩ) θα πρέπει να ακολουθήσουν εκ νέου τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας στο σχολείο και σύναψης ψηφιακής σύμβασης.

•Διευκρινίσεις για την τοποθέτηση και την ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.