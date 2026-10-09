Τι ώρα περιμένουμε σήμερα τα αποτελέσματα της Β2 Φάσης.

Με έμφαση στα 16.683 κενά που καταγράφονται στα σχολεία το Υπουργείο Παιδείας δρομολογεί για σήμερα νέες προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της Β2 φάσης, με στόχο την κάλυψη λειτουργικών κενών που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία.

Η εμβόλιμη αυτή διαδικασία πραγματοποιείται πριν από την επόμενη μεγάλη Γ φάση προσλήψεων και αφορά τόσο συγκεκριμένες κατανομές σε προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όσο και κενά που δημιουργήθηκαν από μη αναλήψεις υπηρεσίας και παραιτήσεις εκπαιδευτικών.

Οι εκτιμήσεις Πατρέα για την κάλυψη των κενών στη Β2 φάση

Οι εκτιμήσεις του εκπαιδευτικού αναλυτή Πατρέα δίνουν μια αναλυτικότερη εικόνα για τις ειδικότητες που αναμένεται να προσληφθούν, τις θέσεις που έχουν κατανεμηθεί και τις ανάγκες που εξακολουθούν να παραμένουν ακάλυπτες. ΖΕΠ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1.127 προσλήψεις.

Σύμφωνα με τις κατανομές που έχουν δημοσιοποιηθεί, από τα προγράμματα Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναμένονται 835 προσλήψεις δασκάλων κλάδου ΠΕ70 πλήρους ωραρίου (ΑΠΩ). Οι θέσεις αφορούν την κάλυψη αναγκών στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στα συγκεκριμένα προγράμματα.

Αντίστοιχα, στα ΖΕΠ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προβλέπονται 292 προσλήψεις φιλολόγων κλάδου ΠΕ02 πλήρους ωραρίου (ΑΠΩ). Με τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις επιδιώκεται να καλυφθούν εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν καταγραφεί στα σχολεία.

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Συνολικά, οι προσλήψεις στα ΖΕΠ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρχονται σε 1.127. Πρόκειται για μία από τις βασικές κατηγορίες της Β2 φάσης, με σαφή κατανομή ανά εκπαιδευτικό κλάδο.

ΜΝΑΕ/ΥΜΕΠΑΛ: 500 προσλήψεις φιλολόγων και μαθηματικών

Σημαντικός αριθμός προσλήψεων αφορά επίσης τις σχολικές μονάδες ΜΝΑΕ/ΥΜΕΠΑΛ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, αναμένονται συνολικά 500 προσλήψεις φιλολόγων και μαθηματικών, τόσο πλήρους όσο και μειωμένου ωραρίου.

Ειδικότερα, προβλέπονται 200 προσλήψεις φιλολόγων ΠΕ02 πλήρους ωραρίου (ΑΠΩ) και 50 μειωμένου ωραρίου (ΑΜΩ). Παράλληλα, αναμένονται 200 προσλήψεις μαθηματικών ΠΕ03 πλήρους ωραρίου και 50 μειωμένου ωραρίου.

Η κατανομή διαμορφώνεται ως εξής: 200 φιλόλογοι ΠΕ02 πλήρους ωραρίου, 50 φιλόλογοι ΠΕ02 μειωμένου ωραρίου, 200 μαθηματικοί ΠΕ03 πλήρους ωραρίου και 50 μαθηματικοί ΠΕ03 μειωμένου ωραρίου. Οι προσλήψεις αποσκοπούν στην κάλυψη των αναγκών των αντίστοιχων σχολικών δομών, με βάση τις θέσεις που έχουν προβλεφθεί.

Νηπιαγωγεία: Περίπου 20 προσλήψεις Αγγλικής Γλώσσας

Στα νηπιαγωγεία, οι εκτιμήσεις του Πατρέα κάνουν λόγο για περίπου 20 προσλήψεις εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας κλάδου ΠΕ06 μειωμένου ωραρίου (ΑΜΩ). Οι συγκεκριμένες θέσεις συνδέονται με μη αναλήψεις υπηρεσίας από εκπαιδευτικούς που είχαν προσληφθεί σε προηγούμενη φάση.

Οι μη αναλήψεις δημιουργούν νέα κενά σε σχολικές μονάδες που είχαν υπολογίσει στην παρουσία των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών. Για τον λόγο αυτό, η κάλυψη των θέσεων αποτελεί μέρος της συμπληρωματικής διαδικασίας, ώστε να περιοριστούν οι ελλείψεις και να μπορέσει να προχωρήσει ο προγραμματισμός των μαθημάτων.

Γενική Εκπαίδευση: Πάνω από 100 μη αναλήψεις και παραιτήσεις

Πιο σύνθετη είναι η εικόνα στη Γενική Εκπαίδευση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Πατρέα, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 100 περιπτώσεις μη ανάληψης υπηρεσίας ή παραίτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Οι συγκεκριμένες θέσεις αναμένεται να καλυφθούν μία προς μία, ώστε να αντικατασταθούν οι εκπαιδευτικοί που δεν ανέλαβαν τελικά υπηρεσία ή αποχώρησαν μετά την τοποθέτησή τους.

Πέρα από τις περιπτώσεις μη ανάληψης υπηρεσίας και παραίτησης, σύμφωνα με τον Πατρέα, έχουν κατανεμηθεί στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης περίπου 200 πιστώσεις για ανελαστικές ανάγκες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Πατρέα, περίπου 25 επιπλέον θέσεις αφορούν τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας. Στη συγκεκριμένη περιοχή εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετά κενά, μεταξύ άλλων και στον κλάδο ΠΕ11, που αφορά τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής.

Το χρονοδιάγραμμα της Β2 Φάσης προσλήψεων εκπαιδευτικών

* Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων στο ΟΠΣΥΔ για τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες από τους υποψηφίους την Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026.

* Οι αναπληρωτές θα πληροφορηθούν μέσω γραπτού μηνύματος SMS για τη σχολική μονάδα ανάληψης υπηρεσίας την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026.

* Προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας από τη Πέμπτη 15 έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, απευθείας στην σχολική μονάδα, στα ΚΕΔΑΣΥ και στο σχολείο-έδρα του ΣΔΕΥ, ανά περίπτωση πρόσληψης. Eάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα σε μια από τις σχολικές μονάδες της ομάδας σχολείων στην οποία τοποθετούνται στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

* Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές που δύνανται να συνάψουν ψηφιακή σύμβαση μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr, θα πρέπει να έχουν αποδεχτεί τη σύμβασή τους μέχρι τις 14:59 της ίδιας μέρας που παρουσιάζονται στα σχολεία.Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για τη σύναψη της σύμβασης εργασίας από τις 00:01 έως τις 14:59 της ίδιας ημέρας. – Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα.

Τι ώρα περιμένουμε τα αποτελέσματα

Μετά τις 16:00 το μεσημέρι τα αποτελέσματα της β2 φάσης των προσλήψεων αναπληρωτών. Οι τελευταίες διαδικασίες για την οριστικοποίηση των προσλήψεων βρίσκονται σε εξέλιξη και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, τα αποτελέσματα αναμένεται να αναρτηθούν μετά τις 16:00.