Στο επίκεντρο καταγγελίας του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων ο e-ΕΦΚΑ - Η υπόθεση αφορά χρηματικό ένταλμα που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2026, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει εκτελεστεί.

Νέα καταγγελία για καθυστερήσεις στην καταβολή ποσών που έχουν επιδικαστεί σε συνταξιούχους φέρνει στη δημοσιότητα το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ), θέτοντας στο στόχαστρο τη διαδικασία εκτέλεσης τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων από τον e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με το ΕΝΔΙΣΥ, συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν δικαιωθεί δικαστικά και έχουν ολοκληρώσει έναν πολυετή δικαστικό αγώνα, εξακολουθούν να περιμένουν την καταβολή των ποσών που τους επιδικάστηκαν, ακόμη και στην περίπτωση που έχει προηγηθεί η έκδοση χρηματικού εντάλματος από τον ασφαλιστικό φορέα.

Το ζήτημα, όπως υποστηρίζει το Δίκτυο, αποκτά ιδιαίτερη διάσταση όταν στο ένταλμα έχουν ήδη υπολογιστεί οι οφειλόμενοι τόκοι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αλλά η πληρωμή δεν πραγματοποιείται εντός του προβλεπόμενου χρόνου.

Υπόθεση με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Ενδεικτική είναι, σύμφωνα με την καταγγελία του ΕΝΔΙΣΥ, περίπτωση συνταξιούχου που έχει δικαιωθεί με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Όπως αναφέρει το ΕΝΔΙΣΥ, για την υπόθεση εκδόθηκε χρηματικό ένταλμα τον Απρίλιο του 2026, με την πληρωμή να αναμένεται τον Μάιο και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2026.

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Ωστόσο, όπως καταγγέλλει το ΕΝΔΙΣΥ, στις 8 Οκτωβρίου 2026 η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση εξακολουθεί να παραμένει ανεκτέλεστη, παρά την έκδοση του σχετικού εντάλματος.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί, σύμφωνα με το Δίκτυο, ένα επιπλέον ζήτημα σχετικά με τους τόκους που αντιστοιχούν στον συνταξιούχο για το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2026 μέχρι την πραγματική εξόφληση.

Νέα αναμονή για τους τόκους

Το ΕΝΔΙΣΥ θέτει συγκεκριμένο ερώτημα προς τον e-ΕΦΚΑ: εφόσον η πληρωμή πραγματοποιηθεί αρκετούς μήνες μετά το χρονικό διάστημα για το οποίο έχουν υπολογιστεί οι τόκοι στο αρχικό ένταλμα, με ποιον τρόπο και πότε θα υπολογιστούν οι πρόσθετοι τόκοι που προκύπτουν μέχρι την ημερομηνία της πραγματικής εξόφλησης;

Όπως υποστηρίζει το Δίκτυο, υπάρχει ο κίνδυνος ο συνταξιούχος να βρεθεί αντιμέτωπος με μια νέα διαδικασία διεκδίκησης, αυτή τη φορά για τους πρόσθετους τόκους που δημιουργούνται εξαιτίας της καθυστέρησης στην εκτέλεση του εντάλματος.

Το ΕΝΔΙΣΥ κάνει λόγο για μια κατάσταση που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο συνταξιούχους οι οποίοι έχουν ήδη περιμένει για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να δικαιωθούν από τα δικαστήρια.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης και στη συνέχεια χρηματικού εντάλματος θα έπρεπε να σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την καταβολή των οφειλόμενων ποσών. Αντίθετα, υποστηρίζει το Δίκτυο, σε ορισμένες περιπτώσεις η αναμονή συνεχίζεται και μετά την έκδοση του εντάλματος.

Πολυετή διαδικασία

Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των δικαστικών και διοικητικών διαδικασιών έχει ως αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις οι αρχικοί δικαιούχοι να έχουν αποβιώσει πριν εισπράξουν τα ποσά που διεκδίκησαν.

Το αποτέλεσμα είναι η διεκδίκηση να περνά πλέον στους κληρονόμους. Οι άνθρωποι που ξεκίνησαν τη δικαστική διαδικασία δεν προλαβαίνουν σε αρκετές περιπτώσεις να δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους και οι οικογένειές τους καλούνται να συνεχίσουν τη διαδικασία, συγκεντρώνοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά και αποδεικνύοντας την κληρονομική τους ιδιότητα.

Τα αναδρομικά αφορούν το γνωστό 11μηνο, από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Μάιο του 2016. Η διεκδίκηση αφορά περίπου 370.000 συνταξιούχους που είχαν προσφύγει εγκαίρως στη Δικαιοσύνη. Για όσους δικαιώνονται δικαστικά, η διαδικασία δεν ολοκληρώνεται με την έκδοση της απόφασης.

Τα ποσά που διεκδικούνται διαφέρουν ανάλογα με το Ταμείο και το ύψος της σύνταξης. Για συνταξιούχους του ΙΚΑ αναφέρονται ποσά από 410 έως 2.372 ευρώ. Για συνταξιούχους των Ταμείων ΔΕΚΟ και τραπεζών τα ποσά κυμαίνονται από 1.111 έως 4.004 ευρώ. Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου αναφέρονται ποσά από 727 έως 2.820 ευρώ, ενώ για συνταξιούχους λοιπών επικουρικών Ταμείων, όπως Δικηγόρων, Εμποροϋπαλλήλων και Αρτοποιών, τα ποσά κυμαίνονται από 668 έως 2.399 ευρώ.

Τα ποσά αυτά είναι οι αναφερόμενες μικτές απαιτήσεις και δεν σημαίνει ότι το αντίστοιχο ποσό καταλήγει ολόκληρο στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου. Η τελική καταβολή εξαρτάται από την εκκαθάριση, τις προβλεπόμενες κρατήσεις και τη φορολογική αντιμετώπιση.