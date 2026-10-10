Η σημαντικότερη αλλαγή για την πώληση ακινήτων και οι 4 προϋποθέσεις.

Τη δυνατότητα να πουλούν ακίνητα χωρίς να τους παρακρατεί χρήματα η εφορία αποκτούν, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, επιχειρηματίες, διαχειριστές και άλλα πρόσωπα που ευθύνονται προσωπικά για χρέη εταιρειών.

Η αλλαγή περιλαμβάνεται στο άρθρο 297 του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και η οποία επιχειρεί να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αρκετοί επιχειρηματίες.

Σήμερα, όταν κάποιος έχει προσωπική ευθύνη για τα φορολογικά χρέη μιας εταιρείας, μπορεί να δυσκολεύεται να πουλήσει ένα δικό του ακίνητο, ακόμη και αν η επιχείρηση πληρώνει κανονικά τη ρύθμισή της. Η εφορία μπορεί να απαιτήσει παρακράτηση χρημάτων από την πώληση ή πρόσθετες εγγυήσεις για να εξασφαλίσει ότι θα εισπράξει τις οφειλές. Με τη νέα διάταξη προβλέπεται ότι τα εμπόδια αυτά θα μπορούν να ξεπεραστούν, χωρίς να απαιτείται προηγουμένως η πλήρης εξόφληση των εταιρικών χρεών.

Πώληση ακινήτων: Η σημαντικότερη αλλαγή και οι 4 προϋποθέσεις

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά πρόσωπα που έχουν συμμετοχή μεγαλύτερη από 5% σε μια εταιρεία ή μεγαλύτερη από 0,5% εάν πρόκειται για εισηγμένη επιχείρηση. Για να μπορέσουν να πουλήσουν ακίνητο χωρίς παρακράτηση, πρέπει να πληρούνται τέσσερις προϋποθέσεις: η εταιρεία να έχει συσταθεί τουλάχιστον πέντε χρόνια πριν από την αίτηση για φορολογική ενημερότητα, όλα τα χρέη της να έχουν μπει σε ρύθμιση που εξυπηρετείται κανονικά, να μην υπάρχουν οφειλές που ξεπερνούν το χρονικό όριο της τριετίας που ορίζει η διάταξη και να μην έχει καθυστερήσει η πληρωμή δόσης ρυθμισμένων χρεών τα τελευταία πέντε χρόνια. Εάν ισχύουν όλα αυτά, η μεταβίβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να παρακρατηθεί ποσό από την πώληση για τα συγκεκριμένα εταιρικά χρέη και χωρίς να εγγραφεί υποθήκη στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο.

Η διάταξη προβλέπει διευκόλυνση και για όσους δεν πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η παρακράτηση μπορεί να περιορίζεται έως το 7% του τιμήματος, εφόσον εξασφαλίζονται με εγγυήσεις ή υποθήκες τα υπόλοιπα ποσά που απαιτεί ο νόμος. Για παράδειγμα, εάν ένας επιχειρηματίας πουλήσει ακίνητο αξίας 200.000 ευρώ, παρακράτηση 7% σημαίνει ότι η εφορία θα κρατήσει 14.000 ευρώ. Ωστόσο, για να εφαρμοστεί αυτό το ευνοϊκό όριο, μπορεί να χρειαστεί να προσφερθεί άλλο ακίνητο ως εγγύηση. Στον υπολογισμό της αξίας του ακινήτου που δίνεται ως εξασφάλιση λαμβάνεται υπόψη το 80% της αντικειμενικής του αξίας.

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Η δυνατότητα πώλησης χωρίς παρακράτηση δεν σημαίνει ότι σβήνονται τα εταιρικά χρέη ή ότι ο επιχειρηματίας απαλλάσσεται από την ευθύνη του. Εάν η εταιρεία σταματήσει να πληρώνει τη ρύθμιση, η εφορία θα μπορεί να στραφεί άμεσα εναντίον του προσώπου που πήρε τη φορολογική ενημερότητα, προκειμένου να εισπράξει τις οφειλές.

Το ερώτημα που προκύπτει

Παρά τις διευκολύνσεις που προσφέρει η νέα ρύθμιση, προκύπτει ένα σημαντικό ερώτημα: τι θα συμβεί εάν ένας επιχειρηματίας πουλήσει το ακίνητό του χωρίς να παρακρατήσει χρήματα η εφορία και στη συνέχεια η εταιρεία του σταματήσει να πληρώνει τα χρέη της; H διάταξη προβλέπει ότι, εάν η εταιρεία σταματήσει να είναι συνεπής, η φορολογική διοίκηση θα στραφεί άμεσα και κατά προτεραιότητα εναντίον του προσώπου που έλαβε τη φορολογική ενημερότητα. ωστόσο, η δυνατότητα να διεκδικήσει η εφορία τα χρήματα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα μπορέσει και να τα εισπράξει γρήγορα. Εάν ο οφειλέτης δεν διαθέτει πλέον επαρκή περιουσία ή διαθέσιμα χρήματα, η διαδικασία είσπραξης ενδέχεται να αποδειχθεί δύσκολη και χρονοβόρα.